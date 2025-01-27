ЕС собирается продлить санкции против рф, Венгрия должна отступить - Bloomberg
Киев • УНН
ЕС планирует продлить санкции против России, а Венгрия прекратит свое сопротивление этому решению. В обмен на это ЕС предоставит гарантии по энергетической безопасности блока.
Европейский Союз, по словам людей, знакомых с ситуацией, намерен согласовать продление санкций против россии из-за ее войны против Украины в понедельник, а Венгрия готова прекратить свое сопротивление этому шагу, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Будапешт откладывал решение с декабря, когда премьер-министр Виктор Орбан сказал лидерам ЕС, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем решить, будет ли соглашаться на продление ограничений. Санкции ЕС необходимо продлевать каждые шесть месяцев, и хотя это обычно рутинное решение, оно требует поддержки всех государств-членов.
Трамп дал понять, что может усилить санкции против россии, если владимир путин не сядет за стол переговоров, чтобы обсудить, как положить конец войне. Однако венгерский премьер позже связал обсуждение санкций с энергетической безопасностью своей страны и призвал ЕС оказать давление на Украину, чтобы возобновить транзит российского газа в Европу. ЕС одобрил 15 пакетов санкций, утвержденных с февраля 2022 года.
После того, как в этом месяце не удалось договориться о продлении на нескольких встречах послов блока, вопрос должен был быть передан на рассмотрение министров иностранных дел, которые соберутся в Брюсселе в понедельник.
"Ожидается, что Венгрия подпишет продление в понедельник", сообщили источники.
В обмен на это исполнительный орган блока "предоставит несколько гарантий в заявлении по энергетической безопасности блока", сказал один из источников. Заявление подтвердит обязательства помочь Украине восстановить и стабилизировать ее инфраструктуру, а также решить вопрос поставок газа и нефти, пишет издание.
Орбан держит ЕС в напряжении угрозами заблокировать продление санкций против рф, но виднеется сделка - Politico27.01.25, 10:24 • 16275 просмотров
Российский газ прекратил поступать в Европу через Украину в этом месяце после того, как 31 декабря закончился долгосрочный транзитный контракт. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в выходные, что Киев готов разрешить транспортировку азербайджанского газа через страну.