Орбан держит ЕС в напряжении угрозами заблокировать продление санкций против рф, но виднеется сделка - Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова держит Брюссель в напряжении, угрожая заблокировать продление санкций против россии, включая замораживание ее финансовых активов в ЕС. Впрочем, по данным дипломатов ЕС, сейчас виднеется соглашение в последнюю минуту, чтобы предотвратить угрозу со стороны Венгрии, сообщает Politico, пишет УНН.

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Угроза Венгрии вызвала предупреждение на высоком уровне, в том числе от премьер-министра Польши Туска, который написал на X: "Если [Орбан] действительно заблокирует европейские санкции в ключевой момент для войны, станет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого последствиями". Один дипломат ЕС сказал, что Венгрия "играет с огнем" и "закладывает бомбу в трансатлантические отношения", если заблокирует санкции.

Но, по словам двух дипломатов ЕС, виднеется соглашение в последнюю минуту по предотвращению угрозы Венгрии. Ожидается, что Будапешт отступит в обмен на заявление, в котором будут рассмотрены опасения Венгрии относительно "энергетической безопасности". Послы ЕС должны собраться во время чрезвычайного заседания Coreper в 9 утра по местному времени, а соглашение, как ожидается, будет официально оформлено во время встречи министров иностранных дел, которая начнется в 10 утра по местному времени в Брюсселе, сказал один из дипломатов.

Сценарий, при котором Венгрия сегодня заблокирует продление санкций, "не является базовым сценарием", заявил журналистам в воскресенье министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. "Это поставило бы весь ЕС и Венгрию в положение слабости... Это также ограничило бы США в [с точки зрения] вариантов поиска долгосрочного устойчивого мира в Европе", - сказал он.

При этом издание напоминает, что в выходные Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев был бы готов подписать соглашение о поставках азербайджанского газа в Венгрию и Словакию, если кремль не получит выгоды от этой договоренности.

Турция, как отмечается, также вмешалась, а ее посол в ЕС Фарук Каймакчи сообщил моему коллеге Габриэлю Гевину в воскресенье, что Анкара готова помочь заменить Украину как транзитную страну.

"Им [венграм] нравится драма", - сказал третий дипломат ЕС, который добавил, что меры будут продолжены так или иначе.

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