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Венгрия, похоже, не будет блокировать продление санкций ЕС против рф - СМИ

Венгрия, похоже, не будет блокировать продление санкций ЕС против рф - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11654 просмотра

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Послы ЕС готовятся продлить экономические санкции против России на полгода. Венгрия, которая ранее блокировала это решение, теперь может поддержать продление санкций под влиянием новой администрации США.

Послы стран Европейского Союза, похоже, смогут продлить экономические санкции против россии еще на шесть месяцев. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своей заметке в социальной сети X, пишет УНН.

Детали 

Как отмечает Йозвяк, Венгрия, которая ранее сдерживала принятие решения, теперь, похоже, не будет блокировать продление санкций. 

"Похоже, что в пятницу послы ЕС смогут продлить свои экономические санкции против рф на полгода. Венгрия до сих пор не хотела этого делать, но новая администрация США, похоже, хочет, чтобы санкции продолжились. Конечный срок продления санкций с ЕС - 31 января", - отметил в заметке журналист.

Напомним 

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о необходимости отмены санкций против россии и ожидает изменений с приходом Трампа. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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