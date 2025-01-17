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Орбан хоче "викинути" санкції проти рф "у вікно" на тлі приходу Трампа

Орбан хоче "викинути" санкції проти рф "у вікно" на тлі приходу Трампа

Київ • УНН

 • 30607 перегляди

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність скасування санкцій проти Росії та очікує змін з приходом Трампа. Він також назвав Україну "серйозним викликом" для європейської економіки.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "викинув" би санкції проти росії "у вікно" та очікує змін з приходом Дональда Трампа до влади у США, пише УНН з посиланням на пресслужбу угорського уряду.

Деталі

Орбан згадав про "миротворчу місію" Угорщини, яку Будапешт "взяв на себе" з початком головування у ЄС, але зазначив, що "настав час Дональду Трампу прийняти естафету, коли він обійме посаду".

Орбан, як вказано, "попередив: починається новий період, тому Брюсселю головне адаптуватися до ситуації, що змінилася, насамперед у питаннях війни та миру, а також санкцій".

"Настав час викинути санкції у вікно і встановити з росіянами відносини без санкцій", - заявив Орбан, додавши, однак, що "поки жодних обнадійливих сигналів з Брюсселя не надходить і що на це піде ще місяць чи два".

Він також назвав Україну "дуже серйозним викликом і навіть загрозою" для європейської економіки.

Будапешт заявляє, що ЄС має поговорити з Трампом до ухвалення рішення про продовження санкцій проти рф16.01.25, 16:31 • 27129 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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