Орбан хоче "викинути" санкції проти рф "у вікно" на тлі приходу Трампа
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність скасування санкцій проти Росії та очікує змін з приходом Трампа. Він також назвав Україну "серйозним викликом" для європейської економіки.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "викинув" би санкції проти росії "у вікно" та очікує змін з приходом Дональда Трампа до влади у США, пише УНН з посиланням на пресслужбу угорського уряду.
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Орбан згадав про "миротворчу місію" Угорщини, яку Будапешт "взяв на себе" з початком головування у ЄС, але зазначив, що "настав час Дональду Трампу прийняти естафету, коли він обійме посаду".
Орбан, як вказано, "попередив: починається новий період, тому Брюсселю головне адаптуватися до ситуації, що змінилася, насамперед у питаннях війни та миру, а також санкцій".
"Настав час викинути санкції у вікно і встановити з росіянами відносини без санкцій", - заявив Орбан, додавши, однак, що "поки жодних обнадійливих сигналів з Брюсселя не надходить і що на це піде ще місяць чи два".
Він також назвав Україну "дуже серйозним викликом і навіть загрозою" для європейської економіки.
Будапешт заявляє, що ЄС має поговорити з Трампом до ухвалення рішення про продовження санкцій проти рф16.01.25, 16:31 • 27129 переглядiв