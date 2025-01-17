Орбан хочет "выбросить" санкции против рф "в окно" на фоне прихода Трампа

ukenru
Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
11:19 • 33025 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
07:39 • 114331 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
07:04 • 108490 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 134944 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
16 января, 16:32 • 159991 просмотра

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона
16 января, 16:30 • 149773 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 120999 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
16 января, 12:43 • 119422 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
16 января, 10:49 • 120839 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 153210 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте в оккупированном Луганске - Сопротивление

Захватчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте в оккупированном Луганске - Сопротивление

17 января, 02:56 • 113386 просмотра
НАТО перебирает от США ответственность за координацию военной помощи Украине - адмирал Бауэр

НАТО перебирает от США ответственность за координацию военной помощи Украине - адмирал Бауэр

17 января, 03:24 • 107217 просмотра
Бербок раскритиковала правительство Германии за нерешительность в помощи Украине

Бербок раскритиковала правительство Германии за нерешительность в помощи Украине

17 января, 04:35 • 102227 просмотра
Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА

Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА

17 января, 05:59 • 101277 просмотра
рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

08:28 • 32732 просмотра
публикации
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

07:39 • 114331 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 123133 просмотра
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 159992 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 149773 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 211760 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 134944 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 150084 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 142676 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 174831 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 162941 просмотра
Актуальное
Орбан хочет "выбросить" санкции против рф "в окно" на фоне прихода Трампа

Орбан хочет "выбросить" санкции против рф "в окно" на фоне прихода Трампа

Киев  •  УНН

 • 5043 просмотра

Read in English

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости отмены санкций против России и ожидает изменений с приходом Трампа. Он также назвал Украину «серьезным вызовом» для европейской экономики.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "выбросил" бы санкции против россии "из окна" и ожидает изменений с приходом Дональда Трампа к власти в США, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

Детали

Орбан вспомнил о "миротворческой миссии" Венгрии, которую Будапешт "взял на себя" с началом председательства в ЕС, но отметил, что "пришло время Дональду Трампу принять эстафету, когда он займет должность".

Орбан, как указано, "предупредил: начинается новый период, поэтому Брюсселю главное адаптироваться к изменившейся ситуации, прежде всего в вопросах войны и мира, а также санкций".

"Пришло время выбросить санкции в окно и установить с россиянами отношения без санкций", - заявил Орбан, добавив, однако, что "пока никаких обнадеживающих сигналов из Брюсселя не поступает и что на это уйдет еще месяц или два".

Будапешт заявляет, что ЕС должен поговорить с Трампом до принятия решения о продлении санкций против рф16.01.25, 16:31 • 23977 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан

Обратиться по вопросам размещения рекламы