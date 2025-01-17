Орбан хочет "выбросить" санкции против рф "в окно" на фоне прихода Трампа
Киев • УНН
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости отмены санкций против России и ожидает изменений с приходом Трампа. Он также назвал Украину «серьезным вызовом» для европейской экономики.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "выбросил" бы санкции против россии "из окна" и ожидает изменений с приходом Дональда Трампа к власти в США, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.
Детали
Орбан вспомнил о "миротворческой миссии" Венгрии, которую Будапешт "взял на себя" с началом председательства в ЕС, но отметил, что "пришло время Дональду Трампу принять эстафету, когда он займет должность".
Орбан, как указано, "предупредил: начинается новый период, поэтому Брюсселю главное адаптироваться к изменившейся ситуации, прежде всего в вопросах войны и мира, а также санкций".
"Пришло время выбросить санкции в окно и установить с россиянами отношения без санкций", - заявил Орбан, добавив, однако, что "пока никаких обнадеживающих сигналов из Брюсселя не поступает и что на это уйдет еще месяц или два".
Будапешт заявляет, что ЕС должен поговорить с Трампом до принятия решения о продлении санкций против рф16.01.25, 16:31 • 23977 просмотров