Будапешт заявляет, что ЕС должен поговорить с Трампом до принятия решения о продлении санкций против рф
Киев • УНН
Венгрия откладывает решение о продлении санкций ЕС против России до консультаций с администрацией Трампа. Министр Янош Бока заявил, что позиция Венгрии будет зависеть от видения США относительно санкционного режима.
Венгрия еще не решила, поддерживать ли продление санкций Европейского Союза против россии, которое должно состояться в конце этого месяца, и считает, что ЕС должен принять решение по этому вопросу только после консультаций с новой американской администрацией Дональда Трампа, заявил в четверг министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Я думаю, вполне естественно, что, прежде чем мы решим продлить санкции еще на шесть месяцев, мы спросим новую администрацию США, как они видят будущее режима санкций", - заявил министр Янош Бока журналистам в Брюсселе.
"Пока нет решения о позиции Венгрии, - добавил Бока. - Мы хотим отложить принятие решения до тех пор, пока не узнаем, как администрация США видит будущее режима санкций".
ЕС одобрил 15 пакетов санкций против россии с момента вторжения москвы в Украину в 2022 году и работает над 16-м пакетом мер.
Санкции, которые будут продолжены, касаются различных секторов экономики и замораживания активов российского центрального банка, сказал Бока.
ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 его стран-членов.
Венгрия поддерживает более тесные экономические и политические отношения с москвой, чем другие страны ЕС, отмечает издание.
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