Будапешт заявляє, що ЄС має поговорити з Трампом до ухвалення рішення про продовження санкцій проти рф

Угорщина ще не вирішила, чи підтримувати продовження санкцій Європейського Союзу проти росії, що має відбутися наприкінці цього місяця, і вважає, що ЄС має ухвалити рішення з цього питання лише після консультацій з новою американською адміністрацією Дональда Трампа, заявив у четвер міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Я думаю, цілком природно, що, перш ніж ми вирішимо продовжити санкції ще на шість місяців, ми запитаємо нову адміністрацію США, як вони бачать майбутнє режиму санкцій", - заявив міністр Янош Бока журналістам у Брюсселі.

"Поки що немає рішення про позицію Угорщини, - додав Бока. - Ми хочемо відкласти ухвалення рішення доти, доки не дізнаємося, як адміністрація США бачить майбутнє режиму санкцій".

ЄС схвалив 15 пакетів санкцій проти росії з моменту вторгнення москви в Україну в 2022 році і працює над 16-м пакетом заходів.

Санкції, які будуть продовжені, стосуються різних секторів економіки та заморожування активів російського центрального банку, сказав Бока.

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одностайне рішення 27 його країн-членів.

Угорщина підтримує тісніші економічні та політичні відносини з москвою, ніж інші країни ЄС, зауважує видання.

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