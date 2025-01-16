Будапешт заявляє, що ЄС має поговорити з Трампом до ухвалення рішення про продовження санкцій проти рф

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Київ • УНН

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Угорщина відкладає рішення щодо продовження санкцій ЄС проти росії до консультацій з адміністрацією Трампа. Міністр Янош Бока заявив, що позиція Угорщини залежатиме від бачення США щодо санкційного режиму.

Угорщина ще не вирішила, чи підтримувати продовження санкцій Європейського Союзу проти росії, що має відбутися наприкінці цього місяця, і вважає, що ЄС має ухвалити рішення з цього питання лише після консультацій з новою американською адміністрацією Дональда Трампа, заявив у четвер міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Я думаю, цілком природно, що, перш ніж ми вирішимо продовжити санкції ще на шість місяців, ми запитаємо нову адміністрацію США, як вони бачать майбутнє режиму санкцій", - заявив міністр Янош Бока журналістам у Брюсселі.

"Поки що немає рішення про позицію Угорщини, - додав Бока. - Ми хочемо відкласти ухвалення рішення доти, доки не дізнаємося, як адміністрація США бачить майбутнє режиму санкцій".

ЄС схвалив 15 пакетів санкцій проти росії з моменту вторгнення москви в Україну в 2022 році і працює над 16-м пакетом заходів.

Санкції, які будуть продовжені, стосуються різних секторів економіки та заморожування активів російського центрального банку, сказав Бока.

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одностайне рішення 27 його країн-членів.

Угорщина підтримує тісніші економічні та політичні відносини з москвою, ніж інші країни ЄС, зауважує видання.

Зеленський розкрив очікування від президентства Трампа та нових санкцій проти рф15.01.25, 14:57 • 28580 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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