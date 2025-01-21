Угорщина, схоже, не блокуватиме продовження санкцій ЄС проти рф - ЗМІ

Посли країн Європейського Союзу, схоже, зможуть продовжити економічні санкції проти росії ще на шість місяців. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму дописі у соціальній мережі X, пише УНН.

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Як зазначає Йозвяк, Угорщина, яка раніше стримувала ухвалення рішення, тепер, схоже, не блокуватиме продовження санкцій.

"Схоже, що у п'ятницю посли ЄС зможуть продовжити свої економічні санкції проти рф на пів року. Угорщина досі не хотіла цього робити, але нова адміністрація США, схоже, хоче, щоб санкції продовжилися. Кінцевий термін продовження санкцій з ЄС - 31 січня", - зазначив у дописі журналіст.

Нагадаємо

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив про необхідність скасування санкцій проти росії та очікує змін з приходом Трампа.