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Орбан тримає ЄС у напрузі погрозами заблокувати продовження санкцій проти рф, але видніється угода - Politico

Орбан тримає ЄС у напрузі погрозами заблокувати продовження санкцій проти рф, але видніється угода - Politico

Київ • УНН

 • 29485 перегляди

Угорщина готова відмовитись від блокування санкцій ЄС проти росії в обмін на заяву щодо енергетичної безпеки. Дипломати ЄС очікують досягнення компромісу на сьогоднішній зустрічі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову тримає Брюссель у напрузі, погрожуючи заблокувати продовження санкцій проти росії, включаючи заморожування її фінансових активів в ЄС. Утім, за даними дипломатів ЄС, зараз видніється угода в останню хвилину, щоб запобігти погрозі з боку Угорщини, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Погроза Угорщини викликала попередження на високому рівні, у тому числі від прем'єр-міністра Польщі Туска, який написав на X: "Якщо [Орбан] справді заблокує європейські санкції у ключовий момент для війни, стане абсолютно зрозуміло, що у цій великій грі за безпеку та майбутнє Європи він грає у команді путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що з цього випливають". Один дипломат ЄС сказав, що Угорщина "грає з вогнем" та "закладає бомбу у трансатлантичні відносини", якщо заблокує санкції.

Але, за словами двох дипломатів ЄС, видніється угода в останню хвилину щодо запобігання загрозі Угорщини. Очікується, що Будапешт відступить в обмін на заяву, у якій будуть розглянуті побоювання Угорщини щодо "енергетичної безпеки". Посли ЄС мають зібратися під час надзвичайного засідання Coreper о 9-й ранку за місцевим часом, а угода, як очікується, буде офіційно оформлена під час зустрічі міністрів закордонних справ, яка розпочнеться о 10-й ранку за місцевим часом в Брюсселі, сказав один із дипломатів.

Сценарій, за якого Угорщина сьогодні заблокує продовження санкцій, "не є базовим сценарієм", заявив журналістам у неділю міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. "Це поставило б весь ЄС та Угорщину у становище слабкості... Це також обмежило б США у [з погляду] варіантів пошуку довгострокового сталого миру в Європі", - сказав він.

При цьому видання нагадує, що у вихідні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ був би готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу до Угорщини та Словаччини, якщо кремль не отримає вигоди від цієї домовленості. 

Туреччина, як зазначається, також втрутилася, а її посол у ЄС Фарук Каймакчі повідомив мого колегу Габріеля Гевіна в неділю, що Анкара готова допомогти замінити Україну як транзитну країну.

"Їм [угорцям] подобається драма", - сказав третій дипломат ЄС, який додав, що заходи будуть продовжені так чи інакше.

Угорщина, схоже, не блокуватиме продовження санкцій ЄС проти рф - ЗМІ21.01.25, 14:00 • 32937 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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