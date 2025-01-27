ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас
Киев • УНН
Министры иностранных дел ЕС приняли решение о продлении санкций против России на полгода. По словам Каи Каллас, это продолжит лишать москву доходов для финансирования войны.
Министры иностранных дел ЕС приняли решение о продлении санкций против россии, сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет УНН.
Детали
"Европа выполняет: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против россии. Это и в дальнейшем будет лишать москву доходов для финансирования войны. россия должна заплатить за вред, который они наносят", - написала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в X.
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СМИ сообщили, что ЕС продлевает санкции против рф на полгода, Венгрия не стала помехой.