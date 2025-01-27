Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
Киев • УНН
Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2025 года. Ограничения охватывают торговлю, финансы, энергетику, технологии и другие секторы.
Совет ЕС официально продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев - до 31 июля 2025 года, сообщили в евроинституте в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Сегодня Совет (ЕС) продлил ограничительные меры ЕС в связи с действиями российской федерации по дестабилизации ситуации в Украине еще на 6 месяцев, до 31 июля 2025 года. Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию россии против Украины", - говорится в сообщении.
Как указано, сейчас санкции предусматривают широкий спектр секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морем сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановление деятельности и лицензий на вещание в Европейском Союзе нескольких поддерживаемых кремлем дезинформационных СМИ. Кроме того, как указано, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.
"Пока незаконные действия российской федерации продолжают нарушать фундаментальные нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, целесообразно оставлять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры, если это необходимо", - сказано в сообщении.
ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас27.01.25, 13:32 • 30467 просмотров