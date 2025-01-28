ЕС работает над 16-м пакетом санкций против рф: Каллас назвала сроки
Киев • УНН
Европейский Союз работает над новым пакетом санкций против России, который планируют подготовить до февраля. Кая Каллас подчеркнула важность продолжения экономического давления и военной поддержки Украины.
Европейский Союз работает над новым пакетом санкций против россии, сообщила на пресс-конференции во вторник Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет УНН.
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"Мы работаем над следующим пакетом санкций и, надеюсь, мы действительно хотим подготовить его к февралю", - сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
По ее словам, "нам действительно нужно продолжать экономическое давление на россию, а также оказывать Украине военную поддержку".
Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля27.01.25, 14:31 • 137814 просмотров