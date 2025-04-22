Швейцария присоединилась к санкциям ЕС и ввела ограничения против восьми российских СМИ
Киев • УНН
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС и ввела ограничения против восьми российских СМИ. Изменения в указ вступают в силу 23 апреля 2025 года.
Правительство Швейцарии поддержало антироссийские санкции Евросоюза и ввело ограничения против восьми российских средств массовой информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федеральные власти Швейцарии.
Детали
Федеральный департамент экономики EAER внес изменения в приложения 8 и 25 Указа о мерах, связанных с ситуацией в Украине 17 декабря 2025 года.
Изменениями предусмотрено внесение в Приложение 25 восьми организаций, работающих в информационном пространстве. Названия СМИ, против которых введены ограничения, не уточняются.
Кроме того, обновлены записи о 158 подсанкционных лицах и организациях в Приложении 8. Ограничительные меры вступают в силу 23 апреля 2025 года.
Дополнение
Швейцария активно присоединяется к санкциям Европейского Союза против россии, включая ограничения в медиасфере. В частности, в июле прошлого года страна ввела ограничения в отношении четырех российских медиа: Voice of Europe, РИА Новости, Известия и Российская газета.
В октябре 2024 года Федеральный совет Швейцарии принял решение о полном присоединении к 14-му пакету санкций ЕС против россии. Эти меры включают запрет на предоставление банковских услуг, инвестирование в российский сектор сжиженного природного газа и другие ограничения, направленные на усиление давления на россию.
Напомним
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна предупредил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины, если заставит ЕС снять ограничения на 210 млрд евро с замороженных российских активов.