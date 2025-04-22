Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС та запровадила обмеження проти восьми російських ЗМІ
Київ • УНН
Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС та запровадила обмеження проти восьми російських ЗМІ. Зміни до указу набирають чинності 23 квітня 2025 року.
Уряд Швейцарії підтримав антиросійські санкції Євросоюзу і запровадив обмеження проти восьми російських засобів масової інформації.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Федеральну владу Швейцарії.
Деталі
Федеральний департамент економіки EAER вніс зміни до додатків 8 і 25 Указу про заходи, пов’язані з ситуацією в Україні 17 грудня 2025 року.
Змінами передбачено внесення до Додатку 25 восьми організацій, що працюють в інформаційному просторі. Назви ЗМІ, проти яких введено обмеження, не уточнюються.
Крім того, оновлено записи щодо158 підсанкційних осіб та організацій у Додатку 8. Обмежувальні заходи набирають чинності 23 квітня 2025 року.
Німецька фірма годує російську військову машину стратегічною сировиною - розслідування20.04.25, 22:04 • 42095 переглядiв
Доповнення
Швейцарія активно приєднується до санкцій Європейського Союзу проти росії, включаючи обмеження в медіасфері. Зокрема, у липні торік країна запровадила обмеження щодо чотирьох російських медіа: Voice of Europe, РИА Новости, Известия та Российская газета.
У жовтні 2024 року Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про повне приєднання до 14-го пакета санкцій ЄС проти росії. Ці заходи включають заборону на надання банківських послуг, інвестування в російський сектор скрапленого природного газу та інші обмеження, спрямовані на посилення тиску на росію.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна попередив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виставить європейським платникам податків ще більший рахунок за підтримку України, якщо змусить ЄС зняти обмеження на 210 млрд євро із заморожених російських активів.