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Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС та запровадила обмеження проти восьми російських ЗМІ

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС та запровадила обмеження проти восьми російських ЗМІ. Зміни до указу набирають чинності 23 квітня 2025 року.

Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС та запровадила обмеження проти восьми російських ЗМІ
санкції проти росії

Уряд Швейцарії підтримав антиросійські санкції Євросоюзу і запровадив обмеження проти восьми російських засобів масової інформації.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Федеральну владу Швейцарії.

Деталі

Федеральний департамент економіки EAER вніс зміни до додатків 8 і 25 Указу про заходи, пов’язані з ситуацією в Україні 17 грудня 2025 року.

Змінами передбачено внесення до Додатку 25 восьми організацій, що працюють в інформаційному просторі. Назви ЗМІ, проти яких введено обмеження, не уточнюються.

Крім того, оновлено записи щодо158 підсанкційних осіб та організацій у Додатку 8. Обмежувальні заходи набирають чинності 23 квітня 2025 року.

Німецька фірма годує російську військову машину стратегічною сировиною - розслідування20.04.25, 22:04 • 42095 переглядiв

Доповнення

Швейцарія активно приєднується до санкцій Європейського Союзу проти росії, включаючи обмеження в медіасфері. Зокрема, у липні торік країна запровадила обмеження щодо чотирьох російських медіа: Voice of Europe, РИА Новости, Известия та Российская газета.

У жовтні 2024 року Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про повне приєднання до 14-го пакета санкцій ЄС проти росії. Ці заходи включають заборону на надання банківських послуг, інвестування в російський сектор скрапленого природного газу та інші обмеження, спрямовані на посилення тиску на росію.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна попередив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виставить європейським платникам податків ще більший рахунок за підтримку України, якщо змусить ЄС зняти обмеження на 210 млрд євро із заморожених російських активів.

Лілія Набока

Лілія Набока

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