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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 11821 перегляди

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Німецька фірма годує російську військову машину стратегічною сировиною - розслідування

Київ • УНН

 • 5382 перегляди

Німецька компанія EKC є найбільшим постачальником хрому до рф, що використовується у військовій техніці. З січня 2023 по квітень 2024 року вона експортувала металу на 24,2 млн євро, покриваючи половину імпорту росії.

Німецька фірма годує російську військову машину стратегічною сировиною - розслідування

Найбільшим постачальником в росію хрому, який використовується, зокрема, для виробництва військової техніки, є компанія EKC з німецького міста Вюрцбург. Про це повідомляє Handelsblatt із посиланням на аналіз експортних даних, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у період з січня 2023 року по квітень 2024 року EKC експортувала в рф хрому на 24,2 млн євро.

Таким чином, компанія постачає близько половини загального імпорту в росію матеріалу, важливого для виробництва зброї

- зазначає видання.

Автори вказують, що зараз бізнес з росією має далекосяжні наслідки для компанії. Так, Велика Британія внесла EKC до санкційного списку 24 лютого 2025 року.

"На запит фінансовий директор EKC Євгеній Порохня назвав дії Британії "незаконними". Його компанія дотримується міжнародних "санкційних заходів". EKC подасть позов проти цього рішення", - йдеться у статті.

Довідково

У збройовій промисловості хром використовується для захисту стволів зброї від сильного зносу, а гранати – від корозії. Представники німецької збройової промисловості стверджують, що завдяки використанню хрому довговічність артилерійських гармат збільшується втричі.

На сайті EKC вказано, що в перші роки вона "допомагала німецьким компаніям знаходити постачальників певної сировини, особливо в країнах СНД". Серед клієнтів EKC у росії в 2017 році був "уралвагонзавод", де виробляють бронетехніку для російських збройних сил.

Нагадаємо

У лютому ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти росії. Ним було розширено список підсанкційних товарів, які сприяють технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, додаючи товари для розробки та виробництва російських військових систем - зокрема, такі як з'єднання хрому та контролери, які використовуються для керування безпілотними літальними апаратами.

Зеленський ввів санкції проти трьох китайських компаній на тлі звинувачень Пекіна в озброєнні рф18.04.25, 16:25 • 27873 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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