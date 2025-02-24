ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти росії: що передбачається

ЄС ухвалив 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф, повідомили у Раді ЄС у понеділок, пише УНН.

Деталі

"На третій рік від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Рада (ЄС) ухвалила сьогодні широкий 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. Пакет торкається життєво важливих секторів російської економіки, ще більше послаблюючи здатність режиму вести незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України", - ідеться у повідомленні.

Уже три роки росія безжально бомбить Україну, намагаючись вкрасти землю, яка їй не належить. Цей новий раунд санкцій націлений не лише на російський тіньовий флот, а й на тих, хто підтримує роботу небезпечних нафтових танкерів, контролери відеоігор, які використовуються для керування дронами, банки, які використовуються для обходу наших санкцій, і пропагандистські засоби, які використовуються для поширення брехні. Хто агресор, хто має платити і відповідати за цю війну, сумнівів немає. Кожен пакет санкцій позбавляє кремль засобів для ведення війни. На тлі того, як тривають переговори щодо припинення агресії росії, ми повинні поставити Україну в найсильнішу позицію. Санкції забезпечують важіль впливу - сказала Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Що у новому пакеті санкцій

Індивідуальні списки

Рада ЄС погодила значний набір із 83 списків, з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Окрім того, Рада ЄС встановила два нові критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо осіб та організацій, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту путіна; і тих, хто підтримує чи отримує вигоду від військово-промислового комплексу росії.

Тіньовий флот

Додаткові судна були додані до списку тих, на кого поширюється заборона на доступ до портів та заборона широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом. Цей захід спрямований на танкери не з ЄС, які є частиною тіньового флоту путіна, що обходить механізм стелі цін на нафту, підтримують енергетичний сектор росії чи судна, які відповідають за транспортування військової техніки для росії чи вкраденого українського зерна. Сьогодні з цих підстав було введено санкції щодо 74 суден з третіх країн, внаслідок чого загальна кількість зазначених суден досягла 153 суден.

Фінанси та банківська справа

Уперше ЄС запроваджує заборону на транзакції для кредитних чи фінансових установ, створених за межами росії, які використовують "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФБ) центрального банку росії. СПФБ - це спеціалізована служба фінансових повідомлень, розроблена центральним банком росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів.

Окрім того, Рада ЄС вирішила поширити заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень (SWIFT) на 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

Торгівля

Рада ЄС також додала 53 нових суб'єкти до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс рф у її агресивній війні проти України. Вони будуть піддаватися більш жорстким обмеженням на експорт щодо товарів та технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Третина цих підприємств - російські, а решта перебувають у третіх країнах (Китай, включаючи Гонконг, Індія, Казахстан, Сінгапур, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан) і були залучені в обхід торгових обмежень або займалися закупівлею чутливих товарів, необхідних, наприклад, для БПЛА та ракет, що використовуються для російських воєнних операцій.

Окрім того, сьогоднішнє рішення розширює список підсанкційних товарів, які сприяють технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, додаючи товари для розробки та виробництва російських військових систем, такі як: хімічні прекурсори хлорпікрину та інших засобів боротьби з заворушеннями, програмне забезпечення, пов'язане з ЧПУ-верстатами, з'єднання хрому та контролери, які використовуються для керування безпілотними літальними апаратами (БПЛА).

Також ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які сприяють зміцненню російського промислового потенціалу (хімікати, деякі види пластмас і гуми) та їх транзит через росію, і навіть додаткові обмеження на імпорт первинного алюмінію, який приносить росії значні доходи.

Заборона мовлення

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення призупинити дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, які перебувають під постійним контролем російського керівництва, та заборонити їм транслювати свій контент. Це: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation та Krasnaya Zvezda / Tvzvezda. Ці ЗМІ, як вказано, відіграли важливу роль у просуванні та підтримці агресивної війни росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх країн, ЄС та його держав-членів.

Відповідно до Хартії основних прав, узгоджені сьогодні заходи не завадять цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в ЄС діяльність, відмінну від мовлення, наприклад, проводити дослідження та інтерв'ю.

Порти та шлюзи

ЄС забороняє будь-які транзакції з певними визначеними портами, шлюзами та аеропортами в росії, які використовуються для передачі БПЛА, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів до росії або для обходу стелі цін на нафту або інших обмежувальних заходів суднами, що практикують нерегулярні та високоризиковані види перевезення. Це включає доступ до їх об'єктів та надання будь-яких послуг суднам чи літакам.

Транспорт

З метою забезпечення ефективності обмежувальних заходів ЄС, націлених на авіаційний сектор, Рада ЄС ухвалила рішення розширити заборону ЄС на польоти на визначених авіаперевізників, які виконують внутрішні рейси в межах росії або експортують літаки або інші авіаційні товари та технології російським авіаперевізникам та їх контрольованим організаціям.

Окрім того, ЄС посилює існуючу заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією ЄС, у тому числі транзитом, операторами ЄС, що належать на 25% або більше російській фізичній чи юридичній особі. Нове становище забороняє будь-які зміни у структурі капіталу автотранспортних підприємств, які можуть збільшити відсоткову частку, що належить російській фізичній чи юридичній особі, понад 25%.

Енергетика

Узгоджений сьогодні пакет накладає додаткові обмеження на експорт товарів та технологій, зокрема програмного забезпечення, пов'язаного з розвідкою нафти та газу, з метою подальшого обмеження розвідувальних та виробничих потужностей росії. Окрім того, він розширює заборону на надання товарів, технологій та послуг для завершення нафтових проектів у росії, таких як Vostok Oil, аналогічно до завершення СПГ-проектів, які наразі діють.

Рада ЄС також забороняє надання тимчасового зберігання для російської сирої нафти та нафтопродуктів у ЄС, незалежно від закупівельної ціни нафти та кінцевого пункту призначення цих продуктів.

Інше

ЄС забороняє надання будівельних послуг, включаючи цивільні інженерні роботи, розширюючи підхід, який вже застосовується щодо незаконно окупованих територій України.

Для боротьби з незаконним реекспортом підсанкційних товарів ЄС оператори ЄС, які продають чутливі товари до третіх країн, що не є країнами-партнерами, зобов'язані впроваджувати механізми належної обачності, здатні виявляти, оцінювати та знижувати ризики такого реекспорту до росії. Єврокомісія допомагатиме економічним операторам сприяти їх дотриманню, особливо щодо цих вимог.

білорусь

Сьогоднішній пакет включає додаткові обмежувальні заходи щодо білорусі, що відображають торгові санкції, узгоджені проти російської федерації, а також інші заходи, такі як обмеження щодо продажу чи надання послуг та програмного забезпечення, депозитів та криптогаманців, а також транспорту.

Окрім того, Рада ЄС запровадила новий критерій внесення до санкційного списку, націлений на осіб, організації чи органи, які підтримують чи отримують вигоду від військово-промислового комплексу білорусі.

Крим та Севастополь, а також деякі непідконтрольні уряду території України

Рада ЄС ввела сьогодні нові обмеження щодо Криму та Севастополя, а також непідконтрольних уряду територій України в Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях з метою запобігти їх інтеграції до російської федерації та запобігти обходу санкцій ЄС.

Ці обмеження стосуються надання послуг з бухгалтерського обліку, аудиту, ведення бухгалтерських книг, податкового консультування, бізнес- та управлінського консультування, зв'язків з громадськістю, будівництва, архітектури, інжинірингу, юридичних консультацій, ІТ-консалтингу, маркетингових досліджень та опитування громадських думок. Окрім того, обмеження стосуються надання певного програмного забезпечення для управління підприємствами та промислового проектування та виробництва, а також пов'язаних із ними прав інтелектуальної власності або комерційної таємниці.

Санкційний режим щодо непідконтрольних уряду територій України нещодавно продовжили ще на рік до лютого 2026 року.

Відповідні правові акти невдовзі буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС.