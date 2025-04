Зеленський ввів санкції проти трьох китайських компаній на тлі звинувачень Пекіна в озброєнні рф

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти трьох китайських компаній на наступний день після своєї заяви, що Китай постачає зброю до росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ №247/2025.

Деталі

До санкційного списку увійшли компанії Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd й Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd. Всі вони зареєстровані в Китаї.

Уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк, коментуючи введені сьогодні санкції, зазначав, що загалом до списку потрапили компанії, залучені до процесу виробництва ОТРК "Іскандер", та постачальники вже підсанкційних виробників (АТ "Воткінський завод", АТ "Науково-дослідний машинобудівний інститут імені В.В. Бахірєва", тощо).

Власюк також вказав, що введені санкції проти декількох китайських компаній та розповів про них:

· Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd – компанії з КНР, постачальники вуглецевого волокна для ТОВ "Нанотехнологічний центр композитів", виробника полімерних композиційних матеріалів для ВПК рф;

· Rui Jin Machinery Co. Ltd – компанія з КНР, постачальник російського ТОВ "Облтранстерминал", котре є посередником російського ПАТ "Саста", виробника металорізальних верстатів для ВПК рф.

17 квітня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала інформацію про те, що Китай поставляє зброю росії, в тому числі порох і артилерію.

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай ніколи не надавав летальної зброї жодній із сторін. Про це він сказав реагуючи на те, що Президент Зеленський стверджував, що Китай постачає зброю, у тому числі порох, росії.