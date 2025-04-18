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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
10:59 • 11661 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Київ • УНН

 • 11611 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки російських пропагандистів. Також під обмеження потрапили підприємства, що виробляють ракети «Іскандер».

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер", передає УНН з посиланням на укази №246/2025 та №247/2025.

Деталі

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - ідеться в указах.

Санкції введено у тому числі проти 20 кремлівських пропагандистів. Зокрема:

  • уродженця Києва Микити Джигурди;
    • кінорежисера Єгора Кончаловського;
      • артиста цирку Юрія Куклачова;
        • актора Оскара Кучери;
          • уродженця Херсона, артиста балету Сергія Полуніна;
            • артиста балету Миколи Цискарідзе;
              • репера Романа Чумакова (Жиган);
                • боксера Дениса Лебедєва;
                  • співака Ярослава Дронова (SHAMAN);
                    • акторки і режисерки Ірини Апексімової;
                      • фехтувальниці Соф'ї Великої;
                        • лижниці, олімпійської чемпіонки Олени Вяльбе;
                          • актора Віталія Гогунського (серіал «Універ») ;
                            • співака і ексдепутата держдуми рф Миколи Расторгуєва (гурт "Любе");
                              • гімнаста Микити Нагорного;
                                • актора та кінорежисера Олександра Панкратова-Чорного;
                                  • боксера Руслана Проводникова;
                                    • співака Олександра Розенбаума;
                                      • рок-музиканта, актора, режисера Ігоря (Гаріка) Сукачова.

                                        Окрім того, введені санкції проти 60 юридичних осіб. Зокрема:

                                        • російське акціонерне товариство "103 Арсенал";
                                          • російське акціонерне товариство "Алтайський хімпром";
                                            • російське акціонерне товариство "База № 1 хімреактивів".

                                              Уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що під сьогоднішні санкції потрапили компанії, залучені до процесу виробництва ОТРК "Іскандер", та постачальники вже підсанкційних виробників (АТ "Воткінський завод", АТ "Науково-дослідний машинобудівний інститут імені В.В. Бахірєва", тощо).

                                              Деякі цілі:

                                              • АТ "Вектор" - виробник інтегральних електронних схем та промислових електроконвекторів, які використовуються в ракетах "Іскандер" і "Калібр";
                                                • Владимирський завод прецизійних сплавів – виробник високоточної металургійної продукції, постачальник АТ "Воткінський завод" (виробник ОТРК "Іскандер");
                                                  • Науково-виробниче об’єднання "Магнетон" – постачальник роторів та статорів електричних машин, магнітних сепараторів для АТ "Науково-виробниче об'єднання "Поіск" (виробник складових до ОТРК "Іскандер");
                                                    • "Балтійська промислова компанія" – виробник і постачальник металообробних верстатів для російського ВПК: ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" виробник бойових літаків "Су", "МіГ", "Іл", "Ту"), АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Виробниче об'єднання "Старт" імені М.В. Проценка" (виробник ПЗРК "Ігла-С") та інші;
                                                      • Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd – компанії з КНР, постачальники вуглецевого волокна для ТОВ "Нанотехнологічний центр композитів", виробника полімерних композиційних матеріалів для ВПК рф;
                                                        • Rui Jin Machinery Co. Ltd – компанія з КНР, постачальник російського ТОВ "Облтранстерминал", котре є посередником російського ПАТ "Саста", виробника металорізальних верстатів для ВПК рф.

                                                          Зеленський також ввів санкції проти 39 росіян, зокрема, уповноваженого представника президента рф в Уральському федеральному окрузі Володимира Якушева.

                                                          Строк застосування санкцій - безстроково та на 10 років.

                                                          Доповнення

                                                          Президент України Володимир Зеленський 17 квітня анонсував нові пакети санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер".

                                                          Анна Мурашко

                                                          Анна Мурашко

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