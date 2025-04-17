Зеленський анонсував нові пакети санкцій: хто до них увійде
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив про запровадження нових санкцій. Вони будуть спрямовані проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер".
Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер". Про це Зеленський сказав під час брифінгу, передає УНН.
Два важливих пакети санкцій буде введено завтра по пропагандистам кремля і виробникам ракет "Іскандер"
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нове рішення РНБО про санкції проти чотирьох осіб, зокрема колишніх українських політиків Сергія Арбузова та Андрія Клюєва.