Зеленський анонсував нові пакети санкцій: хто до них увійде

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер". Про це Зеленський сказав під час брифінгу, передає УНН.

Два важливих пакети санкцій буде введено завтра по пропагандистам кремля і виробникам ракет "Іскандер" - сказав Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нове рішення РНБО про санкції проти чотирьох осіб, зокрема колишніх українських політиків Сергія Арбузова та Андрія Клюєва.