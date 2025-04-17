Зеленский анонсировал новые пакеты санкций: кто в них войдет
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций. Они будут направлены против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты санкций против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер". Об этом Зеленский сказал во время брифинга, передает УНН.
Два важных пакета санкций будут введены завтра по пропагандистам кремля и производителям ракет "Искандер"
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение СНБО о санкциях против четырех человек, в частности бывших украинских политиков Сергея Арбузова и Андрея Клюева.