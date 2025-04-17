Зеленский анонсировал новые пакеты санкций: кто в них войдет

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты санкций против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер". Об этом Зеленский сказал во время брифинга, передает УНН.

Два важных пакета санкций будут введены завтра по пропагандистам кремля и производителям ракет "Искандер" - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение СНБО о санкциях против четырех человек, в частности бывших украинских политиков Сергея Арбузова и Андрея Клюева.