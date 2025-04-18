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Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Киев • УНН

 • 10725 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда российских пропагандистов. Также под ограничения попали предприятия, производящие ракеты «Искандер».

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер", передает УНН со ссылкой на указы №246/2025 и №247/2025.

Детали

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указах.

Санкции введены в том числе против 20 кремлевских пропагандистов. В частности:

  • уроженца Киева Никиты Джигурды;
    • кинорежиссера Егора Кончаловского;
      • артиста цирка Юрия Куклачева;
        • актера Оскара Кучеры;
          • уроженца Херсона, артиста балета Сергея Полунина;
            • артиста балета Николая Цискаридзе;
              • рэпера Романа Чумакова (Жиган);
                • боксера Дениса Лебедева;
                  • певца Ярослава Дронова (SHAMAN);
                    • актрисы и режиссера Ирины Апексимовой;
                      • фехтовальщицы Софьи Великой;
                        • лыжницы, олимпийской чемпионки Елены Вяльбе;
                          • актера Виталия Гогунского (сериал «Универ») ;
                            • певца и экс-депутата госдумы рф Николая Расторгуева (группа "Любэ");
                              • гимнаста Никиты Нагорного;
                                • актера и кинорежиссера Александра Панкратова-Черного;
                                  • боксера Руслана Проводникова;
                                    • певца Александра Розенбаума;
                                      • рок-музыканта, актера, режиссера Игоря (Гарика) Сукачева.

                                        Кроме того, введены санкции против 60 юридических лиц. В частности:

                                        • российское акционерное общество "103 Арсенал";
                                          • российское акционерное общество "Алтайский химпром";
                                            • российское акционерное общество "База № 1 химреактивов".

                                              Уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что под сегодняшние санкции попали компании, привлеченные к процессу производства ОТРК "Искандер", и поставщики уже подсанкционных производителей (АО "Воткинский завод", АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева", и т.д.).

                                              Некоторые цели:

                                              • АО "Вектор" - производитель интегральных электронных схем и промышленных электроконвекторов, которые используются в ракетах "Искандер" и "Калибр";
                                                • Владимирский завод прецизионных сплавов – производитель высокоточной металлургической продукции, поставщик АО "Воткинский завод" (производитель ОТРК "Искандер");
                                                  • Научно-производственное объединение "Магнетон" – поставщик роторов и статоров электрических машин, магнитных сепараторов для АО "Научно-производственное объединение "Поиск" (производитель составляющих к ОТРК "Искандер");
                                                    • "Балтийская промышленная компания" – производитель и поставщик металлообрабатывающих станков для российского ВПК: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" производитель боевых самолетов "Су", "МиГ", "Ил", "Ту"), АО "Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко" (производитель ПЗРК "Игла-С") и другие;
                                                      • Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd – компании из КНР, поставщики углеродного волокна для ООО "Нанотехнологический центр композитов", производителя полимерных композиционных материалов для ВПК рф;
                                                        • Rui Jin Machinery Co. Ltd – компания из КНР, поставщик российского ООО "Облтранстерминал", которое является посредником российского ПАО "Саста", производителя металлорежущих станков для ВПК рф.

                                                          Зеленский также ввел санкции против 39 россиян, в частности, уполномоченного представителя президента рф в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

                                                          Срок применения санкций - бессрочно и на 10 лет.

                                                          Дополнение

                                                          Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля анонсировал новые пакеты санкций против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер".

                                                          Анна Мурашко

                                                          Анна Мурашко

                                                          Войнаполитика
                                                          9К720 Искандер
                                                          Владимир Зеленский
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