Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда российских пропагандистов. Также под ограничения попали предприятия, производящие ракеты «Искандер».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер", передает УНН со ссылкой на указы №246/2025 и №247/2025.
Детали
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указах.
Санкции введены в том числе против 20 кремлевских пропагандистов. В частности:
- уроженца Киева Никиты Джигурды;
- кинорежиссера Егора Кончаловского;
- артиста цирка Юрия Куклачева;
- актера Оскара Кучеры;
- уроженца Херсона, артиста балета Сергея Полунина;
- артиста балета Николая Цискаридзе;
- рэпера Романа Чумакова (Жиган);
- боксера Дениса Лебедева;
- певца Ярослава Дронова (SHAMAN);
- актрисы и режиссера Ирины Апексимовой;
- фехтовальщицы Софьи Великой;
- лыжницы, олимпийской чемпионки Елены Вяльбе;
- актера Виталия Гогунского (сериал «Универ») ;
- певца и экс-депутата госдумы рф Николая Расторгуева (группа "Любэ");
- гимнаста Никиты Нагорного;
- актера и кинорежиссера Александра Панкратова-Черного;
- боксера Руслана Проводникова;
- певца Александра Розенбаума;
- рок-музыканта, актера, режиссера Игоря (Гарика) Сукачева.
Кроме того, введены санкции против 60 юридических лиц. В частности:
- российское акционерное общество "103 Арсенал";
- российское акционерное общество "Алтайский химпром";
- российское акционерное общество "База № 1 химреактивов".
Уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что под сегодняшние санкции попали компании, привлеченные к процессу производства ОТРК "Искандер", и поставщики уже подсанкционных производителей (АО "Воткинский завод", АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева", и т.д.).
Некоторые цели:
- АО "Вектор" - производитель интегральных электронных схем и промышленных электроконвекторов, которые используются в ракетах "Искандер" и "Калибр";
- Владимирский завод прецизионных сплавов – производитель высокоточной металлургической продукции, поставщик АО "Воткинский завод" (производитель ОТРК "Искандер");
- Научно-производственное объединение "Магнетон" – поставщик роторов и статоров электрических машин, магнитных сепараторов для АО "Научно-производственное объединение "Поиск" (производитель составляющих к ОТРК "Искандер");
- "Балтийская промышленная компания" – производитель и поставщик металлообрабатывающих станков для российского ВПК: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" производитель боевых самолетов "Су", "МиГ", "Ил", "Ту"), АО "Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко" (производитель ПЗРК "Игла-С") и другие;
- Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd – компании из КНР, поставщики углеродного волокна для ООО "Нанотехнологический центр композитов", производителя полимерных композиционных материалов для ВПК рф;
- Rui Jin Machinery Co. Ltd – компания из КНР, поставщик российского ООО "Облтранстерминал", которое является посредником российского ПАО "Саста", производителя металлорежущих станков для ВПК рф.
Зеленский также ввел санкции против 39 россиян, в частности, уполномоченного представителя президента рф в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
Срок применения санкций - бессрочно и на 10 лет.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля анонсировал новые пакеты санкций против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер".