Китай відреагував на заяву Зеленського щодо рф: каже, летальної зброї ніколи не надавав
Київ • УНН
Китай ніколи не надавав летальної зброї жодній із сторін конфлікту в Україні. У МЗС Китаю наголосили, що виступають проти безпідставних звинувачень.
Китай ніколи не надавав летальної зброї жодній із сторін, заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, реагуючи на те, що Президент України Володимир Зеленський стверджував, що Китай постачає зброю, у тому числі порох, росії, повідомляє Global Times, пише УНН.
Деталі
Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що "позиція Китаю щодо українського питання завжди була послідовною". "Китай активно підтримує припинення вогню та сприяння мирним переговорам", сказав Лінь, підкресливши, що "Китай ніколи не надавав летальної зброї жодній із сторін конфлікту та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення".
"Україна це добре усвідомлює і публічно заявила, що більшість компонентів російської імпортованої зброї надходять зі США та інших західних країн. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", сказав Лінь.
Доповнення
17 квітня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала інформацію про те, що Китай поставляє зброю росії, в тому числі порох і артилерію.