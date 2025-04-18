Китай отреагировал на заявление Зеленского по поводу рф: говорит, летального оружия никогда не предоставлял
Киев • УНН
Китай никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта в Украине. В МИД Китая подчеркнули, что выступают против безосновательных обвинений.
Китай никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, реагируя на то, что Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Китай поставляет оружие, в том числе порох, россии, сообщает Global Times, пишет УНН.
Детали
Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что "позиция Китая по украинскому вопросу всегда была последовательной". "Китай активно поддерживает прекращение огня и содействие мирным переговорам", сказал Линь, подчеркнув, что "Китай никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения".
"Украина это хорошо осознает и публично заявила, что большинство компонентов российского импортированного оружия поступают из США и других западных стран. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", сказал Линь.
Дополнение
17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила информацию о том, что Китай поставляет оружие россии, в том числе порох и артиллерию.