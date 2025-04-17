Ми отримали інформацію, що Китай поставляє зброю росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала інформацію про те, що Китай поставляє зброю росії, в тому числі порох і артилерію.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Важлива інформація, вона не дуже приємна. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю рф, і ми готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від служб безпеки, від розвідок про порох, артилерію. Я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території росії - сказав Зеленський.

Нагадаємо

8 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон на Донеччині двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

