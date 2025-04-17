Мы получили информацию, что Китай поставляет оружие россии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила информацию о том, что Китай поставляет оружие россии, в том числе порох и артиллерию.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Важная информация, она не очень приятна. Мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие рф, и мы готовы будем говорить об этом детально. На сегодня мы имеем информацию общую от служб безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. Я думаю, что мы очень детально сможем об этом сказать на следующей неделе, особенно о данных, что мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории россии - сказал Зеленский.

Напомним

8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.

