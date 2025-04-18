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Зеленский ввел санкции против трех китайских компаний на фоне обвинений Пекина в вооружении рф

Киев • УНН

 • 4120 просмотра

Президент Украины ввел санкции против трех китайских компаний, связанных с поставкой материалов для производства российского оружия, в частности ОТРК "Искандер".

Зеленский ввел санкции против трех китайских компаний на фоне обвинений Пекина в вооружении рф

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех китайских компаний на следующий день после своего заявления, что Китай поставляет оружие в россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ №247/2025.

Детали

В санкционный список вошли  компании  Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd. Все они зарегистрированы в Китае.  

Уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, комментируя введенные сегодня санкции, отмечал, что в целом в список попали компании, привлеченные к процессу производства ОТРК "Искандер", и поставщики уже подсанкционных производителей (АО "Воткинский завод", АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева", и т.д.).

Власюк также указал, что введены санкции против нескольких китайских компаний и рассказал о них:

·       Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd – компании из КНР, поставщики углеродного волокна для ООО "Нанотехнологический центр композитов", производителя полимерных композиционных материалов для ВПК рф;

·       Rui Jin Machinery Co. Ltd – компания из КНР, поставщик российского ООО "Облтранстерминал", которое является посредником российского ПАО "Саста", производителя металлорежущих станков для ВПК рф.

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке18.04.2025, 13:59 • 23393 просмотра

17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила информацию о том, что Китай поставляет оружие россии, в том числе порох и артиллерию.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон. Об этом он сказал, реагируя на то, что Президент Зеленский утверждал, что Китай поставляет оружие, в том числе порох, россии.

Анна Мурашко

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