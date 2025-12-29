$42.060.13
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Кабинет министров планирует рассмотреть кандидатуру Игоря Зелинского на должность главы Госавиаслужбы, его лоббирует вице-премьер Алексей Кулеба. Это кадровое решение вызывает серьезные вопросы, учитывая решения Зелинского, принятые во время его работы в руководстве авиарегулятора.

Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора

Кабинет министров Украины планирует рассмотреть кандидатуру Игоря Зелинского на должность главы Государственной авиационной службы Украины. Представление в Кабинет Министров, по данным источников УНН, продвигает вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба. Такое назначение влечет за собой ряд серьезных рисков, связанных с решениями, которые Зелинский принимал во время работы заместителем главы Госавиаслужбы. 

Продвижение по карьерной лестнице после увольнения

Ситуация с Зелинским на сегодняшний день выглядит парадоксальной. В феврале 2025 года вице-премьер Кулеба уволил Зелинского с должности заместителя главы Госавиаслужбы. На тот момент Зелинский был "правой рукой" тогдашнего руководителя ведомства Александра Бильчука, к деятельности которого также есть много вопросов. После увольнения Бильчука с должности главы Госавиаслужбы Кулеба неожиданно изменил свою позицию и внес кандидатуру Зелинского на рассмотрение Кабмина – теперь уже на должность руководителя авиационного регулятора.

Этот кадровый разворот происходит на фоне политической турбулентности вокруг самого вице-премьера. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Кулебы в связи с коррупционными скандалами в сфере восстановления, в частности во время его работы на должности главы Киевской ОГА. В пояснительной записке к проекту постановления упоминаются журналистские расследования относительно завышения стоимости работ и возможного присвоения бюджетных средств. 

На этом фоне продвижение "своего" человека на должность главы Госавиаслужбы все больше напоминает попытку сохранить влияние на стратегического регулятора в случае политической отставки.

Наследие Бильчука и роль Зелинского

Правительство уволило главу Госавиаслужбы Александра Бильчука после того, как в августе 2025 года им было принято решение передать сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Чиновник проигнорировал наличие в Украине сертифицированных предприятий, способных выполнять эти функции с 2014 года, после начала войны России против Украины. Его выбор пал на оффшорную структуру, которая связана с российским оборонно-промышленным комплексом. Конечным бенефициаром AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России", входящая в российский госконцерн "Ростех". 

Стоит отметить, что еще в 2024 году Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества, очевидно, из-за связи компании с Российской Федерацией. 

В итоге это не помешало Бильчуку принять решение в ее пользу, из-за чего его впоследствии уволили. Очевидно, что Зелинский, как его заместитель и "правая рука", не мог не знать об этих процессах и, более того, вероятно, принимал в них непосредственное участие. Ведь именно он исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, когда Бильчук был в отпусках или командировках.

Уничтожение украинской транспортной авиации

Представители украинского авиарынка характеризуют период работы Зелинского на должности заместителя главы Госавиаслужбы (2020–2025 годы) как время системного и целенаправленного уничтожения транспортной авиации. Если в 2016 году в государственном реестре было более 20 самолетов Ил-76, то на начало 2025 года их осталось всего два, да и те не имеют летной годности. 

Эксперты указывают, что именно по решениям предыдущего руководства Госавиаслужбы эти борта были исключены из украинского реестра и фактически перешли под контроль России. В этот период также были приняты регуляторные решения, направленные на создание искусственных препятствий для эксплуатации Ил-76 в Украине. 

В условиях полномасштабного вторжения России такие действия выглядят особенно опасными, ведь государство потеряло транспортный флот, критически важный для военной и гуманитарной логистики.

Блокировка использования Ил-76МД для нужд армии

Еще с 1990-х годов в Украине существовали решения, позволявшие эксплуатацию самолетов Ил-76МД без сложных бюрократических процедур, в частности их переоформление между различными ведомствами, в том числе Министерством обороны. В июне 2023 года, когда Зелинский исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, он официально подтвердил отсутствие препятствий для использования транспортных самолетов в интересах Украины. Эту позицию поддерживали как представители авиарынка, так и Минобороны.

Однако уже через полгода, в декабре, он кардинально изменил свое видение, заявив, что Ил-76МД не имеют гражданских сертификатов типа и не могут быть зарегистрированы. Как следствие, использование самолетов для нужд военных, гуманитарных и эвакуационных миссий было заблокировано

Кроме того, это решение привело к тому, что критически необходимая авиатехника простаивала, тогда как государство продолжало тратить бюджетные средства на ее содержание. Таким образом, очевидно, государству нанесен значительный ущерб, в том числе материальный.

Нарушение требований санкционного законодательства и сотрудничество с РФ

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс в 2014 году Украина ввела санкции против российского разработчика самолетов Ил-76 ПАО "Ил". То есть любое сотрудничество с этим российским предприятием как на частном, так и на государственном уровне было запрещено.

Но это не помешало Зелинскому выдать десятки сертификатов пересмотра летной годности самолетов на основании решений подсанкционного ПАО "Ил". 

Стоит отметить, что в решении российского ПАО "Ил", выданном в июне 2022 года, указано, среди прочего, что "в случае замены эксплуатанта (владельца) или перерегистрации самолета "Решение" теряет силу и подлежит переоформлению в установленном порядке". Таким образом, получается, что Зелинский выдал сертификат на основании недействительного решения.

Фактически таким образом он легализовал использование документов предприятия страны-агрессора, что, по оценкам экспертов, могло принести российской стороне десятки миллионов долларов дохода.

В то же время в Украине есть сертифицированная организация, способная осуществлять соответствующее сопровождение самолетов Ил-76 ПАО "Ил" без привлечения российских подсанкционных компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора. 

Как пояснили УНН представители авиарынка, своим решением Зелинский поставил эксплуатантов самолетов Ил-75 перед выбором: либо сотрудничать с российским подсанкционным разработчиком, либо отказываться от использования самолетов.

По мнению юриста Дмитрия Касьяненко, такие действия Зелинского должны быть предметом расследования правоохранительных органов.

"Регулятор не имеет права выдавать разрешительные документы, сертификаты или другие акты, если их основанием являются решения или выводы российских компаний, находящихся под санкциями. Санкционный режим означает полный запрет любого прямого или опосредованного сотрудничества, в том числе через документы, экспертизы или "технические обоснования". Выдача разрешения в такой ситуации фактически легализует влияние подсанкционного субъекта через государственный орган Украины. Если такие разрешения выданы, это дает основания говорить об обходе санкций и продолжении фактического взаимодействия с РФ", - пояснил он.

По словам юриста, в случае доказательства умысла речь идет о возможной квалификации по статьям 111-2 (пособничество государству-агрессору), если будет выявлен умысел и реальная помощь стране-агрессору, ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью), при условии, что решение принималось вопреки интересам Госавиаслужбы, ст. 367 УК Украины (служебная халатность), если должностные лица "не проверили" санкционные ограничения и процедуры. Расследование таких фактов относится к компетенции Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.

Кадровое решение как тест для государства

История с Зелинским – это не только о прошлых ошибках. Часть принятых им решений и сегодня продолжает создавать проблемы для авиационной отрасли и ставит под удар национальную безопасность. Назначение человека с таким бэкграундом на должность главы Госавиаслужбы выглядит как попытка сохранить старые практики под новой вывеской.

Очевидно, что в условиях полномасштабной войны Правительство не может позволить, чтобы авиационный регулятор возглавлял чиновник, чья деятельность ассоциируется с ущербом национальным интересам, в частности безопасности, нарушением санкций и подыгрыванием интересам врага. 

Лилия Подоляк

