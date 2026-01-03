$42.170.00
49.550.00
uken
15:04 • 16 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
13:18 • 5772 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 29262 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 54084 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 55118 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 75833 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 44240 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 72354 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 101427 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 68354 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.6м/с
75%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico3 січня, 05:40 • 21219 перегляди
Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі3 січня, 07:38 • 17285 перегляди
Жінку, виявлену під завалами харківського багатоповерхового будинку, ідентифікували як матір загиблого хлопчика3 січня, 08:11 • 11620 перегляди
Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні10:18 • 8204 перегляди
Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено11:32 • 16149 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 44929 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 63720 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 78157 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 214050 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 135716 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Польща
Харків
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 45556 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 55877 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 54948 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 135723 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 51530 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Дипломатка

У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський

Київ • УНН

 • 4 перегляди

В Україні тривають кадрові зміни на рівні обласних адміністрацій. Президент Володимир Зеленський повідомив про консультації щодо призначення нових керівників у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що в Україні тривають кадрові зміни на рівні обласних адміністрацій. Наразі проводять консультації щодо призначення нових керівників одразу в п’яти областях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Консультації щодо нових очільників обласних адміністрацій відбуваються у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Продовжуємо кадрові зміни і зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область. Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати

 - наголосив президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром та міністром енергетики України. Він подякував Шмигалю за роботу в Міноборони та наголосив на важливості системності для української енергетики.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Михайло Федоров може обійняти посаду міністра оборони України.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова главою Офісу Президента. Олег Іващенко очолив Головне управління розвідки.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про ймовірну заміну голови СБУ, зазначивши, що Василю Малюку можуть запропонувати іншу вакантну посаду. За його словами, це рішення виглядає дивним, а потенційна кандидатура на заміну поки не підтверджена.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Чернівецька область
Вінницька область
Тернопільська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Василь Малюк
Михайло Федоров
Офіс Президента України
Міністерство оборони України
Міністерство енергетики України
Служба безпеки України
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Україна
Денис Шмигаль