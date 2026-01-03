У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що в Україні тривають кадрові зміни на рівні обласних адміністрацій. Наразі проводять консультації щодо призначення нових керівників одразу в п’яти областях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Консультації щодо нових очільників обласних адміністрацій відбуваються у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Продовжуємо кадрові зміни і зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область. Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати - наголосив президент.

Нагадаємо

