Графіки відключень у понеділок продовжаться у більшості регіонів - Укренерго

15:52 • 1622 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 2012 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
11:20 • 28091 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 19868 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 35916 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 47552 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 54463 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 54145 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49916 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 64053 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Популярнi новини
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на УкраїнуPhoto4 січня, 06:36 • 11309 перегляди
Мін'юст нагадав правила складання графіка відпусток: що варто знати роботодавцям4 січня, 06:52 • 10168 перегляди
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро4 січня, 08:44 • 10710 перегляди
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo11:37 • 8826 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію13:58 • 8992 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 87121 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 105850 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 116107 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 252504 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 188400 перегляди
УНН Lite
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі16:22 • 252 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 2150 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 19828 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 67779 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 77326 перегляди
Графіки відключень у понеділок продовжаться у більшості регіонів - Укренерго

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Завтра, 5 січня, в більшості регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Графіки відключень у понеділок продовжаться у більшості регіонів - Укренерго

У більшості регіонів України у понеділок, 5 січня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії, попередили у НЕК "Укренерго" у неділю, пише УНН.

Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти

- повідомили в Укренерго.

У компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. І час та обсяг застосування відключень за вашою адресою варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали в Укренерго.

Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК08.12.25, 16:09 • 4691 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Україна