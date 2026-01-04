Графіки відключень у понеділок продовжаться у більшості регіонів - Укренерго
Київ • УНН
Завтра, 5 січня, в більшості регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
У більшості регіонів України у понеділок, 5 січня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії, попередили у НЕК "Укренерго" у неділю, пише УНН.
Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти
У компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. І час та обсяг застосування відключень за вашою адресою варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали в Укренерго.
