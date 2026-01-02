$42.170.18
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 3296 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 13289 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 21635 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 18617 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 56489 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 82845 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 61999 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56567 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 186967 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Україна передала головному Омбудсману Туреччини Мехмету Акарджі списки українських військовополонених і зниклих безвісти. Це зроблено для верифікації та репатріації, включаючи тяжкохворих та цивільних.

Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації

Україна передала головному Обмудсману Туреччини Мехмету Акарджі списки українських військовополонених і зниклих безвісти для верифікації та репатріації. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН

Нещодавно я разом із головним Омбудсманом Туреччини Мехметом Акарджою провів онлайн-зустріч із координаторами родин військовополонених і зниклих безвісти. Ми обговорили передачу турецькій стороні списків українців, які перебувають у російській неволі, та зниклих безвісти 

- написав Лубінець. 

Україна прагне відновити обміни полоненими за допомогою Туреччини

За його словами, до списків входять категорії, які ми передаємо для верифікації або репатріації:

  • військовополонені;
    • зниклі безвісти за особливих обставин;
      • тяжкохворі та тяжкопоранені;
        • ті, хто найдовше утримується в полоні;
          • незаконно утримувані цивільні в рф.

            Списки ми формуємо самостійно через Коордштаб. Родинам не потрібно писати окреме звернення до нашого Офісу - головне заповнити все в особистому кабінеті Коордштабу. Перевірте в Особистому кабінеті, чи всі дані про вашого рідного внесені та актуальні - чи враховано стан здоров’я, термін утримання в полоні, дата зникнення. Якщо щось не внесено або змінилося - обов’язково оновіть. Також, ви можете звернутися через координаторів, громадські організації, які предсталяють інтереси родин військовослужбовців, надавши їм всю інформацію про свого рідного. Це допомагає, але не замінює офіційні списки - усі дані синхронізуються з інформаційною системою Коордштабу 

            - додав Лубінець. 

            Нагадаємо 

            Координаційний штаб вперше оприлюднив дані про понад 10 тисяч російських військовополонених в Україні за майже чотири роки війни. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше росіян, ніж за 2022 та 2023 роки разом узяті.

            Павло Башинський

