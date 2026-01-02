Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації

Україна передала головному Обмудсману Туреччини Мехмету Акарджі списки українських військовополонених і зниклих безвісти для верифікації та репатріації. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Нещодавно я разом із головним Омбудсманом Туреччини Мехметом Акарджою провів онлайн-зустріч із координаторами родин військовополонених і зниклих безвісти. Ми обговорили передачу турецькій стороні списків українців, які перебувають у російській неволі, та зниклих безвісти - написав Лубінець.

Україна прагне відновити обміни полоненими за допомогою Туреччини

За його словами, до списків входять категорії, які ми передаємо для верифікації або репатріації:

військовополонені;

зниклі безвісти за особливих обставин;

тяжкохворі та тяжкопоранені;

ті, хто найдовше утримується в полоні;

незаконно утримувані цивільні в рф.

Списки ми формуємо самостійно через Коордштаб. Родинам не потрібно писати окреме звернення до нашого Офісу - головне заповнити все в особистому кабінеті Коордштабу. Перевірте в Особистому кабінеті, чи всі дані про вашого рідного внесені та актуальні - чи враховано стан здоров’я, термін утримання в полоні, дата зникнення. Якщо щось не внесено або змінилося - обов’язково оновіть. Також, ви можете звернутися через координаторів, громадські організації, які предсталяють інтереси родин військовослужбовців, надавши їм всю інформацію про свого рідного. Це допомагає, але не замінює офіційні списки - усі дані синхронізуються з інформаційною системою Коордштабу - додав Лубінець.

Нагадаємо

Координаційний штаб вперше оприлюднив дані про понад 10 тисяч російських військовополонених в Україні за майже чотири роки війни. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше росіян, ніж за 2022 та 2023 роки разом узяті.