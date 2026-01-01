Україна прагне відновити обміни полоненими за допомогою Туреччини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна старається відновити обміни полоненими. Секретар РНБО Рустем Умєров проводить низку зустрічей у Туреччині, щоб сприяти цьому. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні Рустем Умєров на зустрічах у Туреччині: міністр закордонних справ Туреччини, далі – розвідка. І ми дуже стараємось у новому році відновити обміни, саме це – ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. В минулому році обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Умєров також кожного дня на зв’язку з американською командою та партнерами у Європі – вчора, сьогодні.

Ми готуємо формати, ми готуємо важливі зустрічі. Третє січня – зустріч радників із питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО. Далі 5 січня – буде зустріч військових, начальники генеральних штабів зустрінуться. Головне – це гарантії безпеки для України. Політично майже все готове, і важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі й на морі, якщо нам вдасться закінчити війну. А саме це – ключова мета для всіх нормальних людей - додав Зеленський.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що в Анкарі мав зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Йшлося про безпекову ситуацію та повернення українців.