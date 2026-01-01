$42.350.03
Україна прагне відновити обміни полоненими за допомогою Туреччини

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про зусилля щодо відновлення обмінів полоненими. Секретар РНБО Рустем Умєров проводить зустрічі в Туреччині для сприяння цьому процесу.

Україна прагне відновити обміни полоненими за допомогою Туреччини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна старається відновити обміни полоненими. Секретар РНБО Рустем Умєров проводить низку зустрічей у Туреччині, щоб сприяти цьому. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні Рустем Умєров на зустрічах у Туреччині: міністр закордонних справ Туреччини, далі – розвідка. І ми дуже стараємось у новому році відновити обміни, саме це – ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. В минулому році обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що Умєров також кожного дня на зв’язку з американською командою та партнерами у Європі – вчора, сьогодні.

Ми готуємо формати, ми готуємо важливі зустрічі. Третє січня – зустріч радників із питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО. Далі 5 січня – буде зустріч військових, начальники генеральних штабів зустрінуться. Головне – це гарантії безпеки для України. Політично майже все готове, і важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі й на морі, якщо нам вдасться закінчити війну. А саме це – ключова мета для всіх нормальних людей 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що в Анкарі мав зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Йшлося про безпекову ситуацію та повернення українців.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Новий рік
Війна в Україні
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
НАТО
Хакан Фідан
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна