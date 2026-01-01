Говорили про безпеку, перемовини та повернення українців: Умєров про зустріч з главою МЗС Туреччини

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 13389 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 15275 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 15700 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 15370 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 93949 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 106522 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 40286 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38701 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 34084 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27616 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2.1м/с
79%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 18720 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 18320 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 68298 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго1 січня, 08:05 • 16252 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo1 січня, 08:12 • 13497 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 13522 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 93949 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 56150 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 91026 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 88698 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Олег Синєгубов
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Італія
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 8398 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 22301 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 23930 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 56152 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 24126 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
Truth Social

Говорили про безпеку, перемовини та повернення українців: Умєров про зустріч з главою МЗС Туреччини

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі. Обговорювалися безпекова ситуація, переговорні процеси та повернення українців.

Говорили про безпеку, перемовини та повернення українців: Умєров про зустріч з главою МЗС Туреччини

Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що в Анкарі мав зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Йшлося про безпекову ситуацію та повернення українців, передає УНН.

Обговорили безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів та координацію подальших кроків. Як завжди, окрема увага – гуманітарному треку та питанням повернення наших людей 

- повідомив Умєров після зустрічі з Фіданом.

За його словами, Туреччина є важливим партнером України та одним із ключових майданчиків для діалогу.

Продовжуємо роботу у тісній взаємодії. За підсумками зустрічі доповів Президентові України 

- резюмував секретар РНБО.

Умєров приїхав на переговори до міністра закордонних справ Туреччини в Анкару01.01.26, 15:37 • 1230 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Анкара
Туреччина
Україна