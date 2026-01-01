Говорили про безпеку, перемовини та повернення українців: Умєров про зустріч з главою МЗС Туреччини
Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі. Обговорювалися безпекова ситуація, переговорні процеси та повернення українців.
Обговорили безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів та координацію подальших кроків. Як завжди, окрема увага – гуманітарному треку та питанням повернення наших людей
За його словами, Туреччина є важливим партнером України та одним із ключових майданчиків для діалогу.
Продовжуємо роботу у тісній взаємодії. За підсумками зустрічі доповів Президентові України
