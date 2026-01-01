Говорили про безпеку, перемовини та повернення українців: Умєров про зустріч з главою МЗС Туреччини

Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що в Анкарі мав зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Йшлося про безпекову ситуацію та повернення українців, передає УНН.

Обговорили безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів та координацію подальших кроків. Як завжди, окрема увага – гуманітарному треку та питанням повернення наших людей - повідомив Умєров після зустрічі з Фіданом.

За його словами, Туреччина є важливим партнером України та одним із ключових майданчиків для діалогу.

Продовжуємо роботу у тісній взаємодії. За підсумками зустрічі доповів Президентові України - резюмував секретар РНБО.

Умєров приїхав на переговори до міністра закордонних справ Туреччини в Анкару