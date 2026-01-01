$42.350.03
13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Умєров приїхав на переговори до міністра закордонних справ Туреччини в Анкару

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим в Анкарі. Зустріч відбулася напередодні переговорів радників з нацбезпеки країн "коаліції охочих" 3 січня.

Умєров приїхав на переговори до міністра закордонних справ Туреччини в Анкару

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим в Анкарі, повідомляє Anadolu, пише УНН.

Деталі

"Згідно з інформацією, отриманою з джерел у Міністерстві закордонних справ (Туреччини), міністр Фідан зустрівся в столиці з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Умєровим", - ідеться у публікації.

Деталей не наведено. Але зустріч відбувається напередодні запланованих на 3 січня переговорів на рівні радників з нацбезпеки країн "коаліції охочих".

Доповнення

Радники з нацбезпеки країн "коаліції охочих" і України запланували зустріч в Україні 3 січня, після цього очікується зустріч на рівні лідерів 6 січня у Франції, повідомив Президент Володимир Зеленський, вказавши на "готовність" команди президента США Дональда Трампа "брати участь в усіх дієвих форматах".

Умєров повідомляв, що у зустрічі з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн.

Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня31.12.25, 20:52 • 98261 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Франція
Хакан Фідан
Анкара
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна