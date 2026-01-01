Умєров приїхав на переговори до міністра закордонних справ Туреччини в Анкару

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим в Анкарі, повідомляє Anadolu, пише УНН.

Деталі

"Згідно з інформацією, отриманою з джерел у Міністерстві закордонних справ (Туреччини), міністр Фідан зустрівся в столиці з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Умєровим", - ідеться у публікації.

Деталей не наведено. Але зустріч відбувається напередодні запланованих на 3 січня переговорів на рівні радників з нацбезпеки країн "коаліції охочих".

Доповнення

Радники з нацбезпеки країн "коаліції охочих" і України запланували зустріч в Україні 3 січня, після цього очікується зустріч на рівні лідерів 6 січня у Франції, повідомив Президент Володимир Зеленський, вказавши на "готовність" команди президента США Дональда Трампа "брати участь в усіх дієвих форматах".

Умєров повідомляв, що у зустрічі з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн.

