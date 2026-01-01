$42.350.03
13:04 • 4854 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 9122 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 10541 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 10455 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 83343 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 100203 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 38674 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 37987 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33524 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27284 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Умеров приехал на переговоры к министру иностранных дел Турции в Анкару

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Анкаре. Встреча состоялась накануне переговоров советников по нацбезопасности стран "коалиции желающих" 3 января.

Умеров приехал на переговоры к министру иностранных дел Турции в Анкару

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Анкаре, сообщает Anadolu, пишет УНН.

Детали

"Согласно информации, полученной из источников в Министерстве иностранных дел (Турции), министр Фидан встретился в столице с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Умеровым", - говорится в публикации.

Деталей не приведено. Но встреча происходит накануне запланированных на 3 января переговоров на уровне советников по нацбезопасности стран "коалиции желающих".

Дополнение

Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины запланировали встречу в Украине 3 января, после этого ожидается встреча на уровне лидеров 6 января во Франции, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав на "готовность" команды президента США Дональда Трампа "участвовать во всех действенных форматах".

Умеров сообщал, что во встрече с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн.

Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января31.12.25, 20:52 • 100178 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Франция
Хакан Фидан
Анкара
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина