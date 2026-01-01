Умеров приехал на переговоры к министру иностранных дел Турции в Анкару

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Анкаре, сообщает Anadolu, пишет УНН.

Детали

"Согласно информации, полученной из источников в Министерстве иностранных дел (Турции), министр Фидан встретился в столице с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Умеровым", - говорится в публикации.

Деталей не приведено. Но встреча происходит накануне запланированных на 3 января переговоров на уровне советников по нацбезопасности стран "коалиции желающих".

Дополнение

Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины запланировали встречу в Украине 3 января, после этого ожидается встреча на уровне лидеров 6 января во Франции, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав на "готовность" команды президента США Дональда Трампа "участвовать во всех действенных форматах".

Умеров сообщал, что во встрече с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн.

