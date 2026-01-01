Говорили о безопасности, переговорах и возвращении украинцев: Умеров о встрече с главой МИД Турции

Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что в Анкаре встречался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Речь шла о ситуации с безопасностью и возвращении украинцев, передает УНН.

Обсудили ситуацию с безопасностью, ход переговорных процессов и координацию дальнейших шагов. Как всегда, особое внимание – гуманитарному треку и вопросам возвращения наших людей - сообщил Умеров после встречи с Фиданом.

По его словам, Турция является важным партнером Украины и одной из ключевых площадок для диалога.

Продолжаем работу в тесном взаимодействии. По итогам встречи доложил Президенту Украины - резюмировал секретарь СНБО.

