Говорили о безопасности, переговорах и возвращении украинцев: Умеров о встрече с главой МИД Турции

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 13070 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 14991 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 15440 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 15119 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 93488 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 106301 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 40214 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 38676 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 34062 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27601 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2.1м/с
78%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 18285 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 17871 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 67434 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 15805 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo1 января, 08:12 • 13057 просмотра
публикации
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 13317 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 93488 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 55868 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 90822 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 88515 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Италия
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 8158 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 22190 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 23831 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 55881 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 24037 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
Truth Social

Говорили о безопасности, переговорах и возвращении украинцев: Умеров о встрече с главой МИД Турции

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре. Обсуждались ситуация с безопасностью, переговорные процессы и возвращение украинцев.

Говорили о безопасности, переговорах и возвращении украинцев: Умеров о встрече с главой МИД Турции

Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что в Анкаре встречался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Речь шла о ситуации с безопасностью и возвращении украинцев, передает УНН.

Обсудили ситуацию с безопасностью, ход переговорных процессов и координацию дальнейших шагов. Как всегда, особое внимание – гуманитарному треку и вопросам возвращения наших людей 

- сообщил Умеров после встречи с Фиданом.

По его словам, Турция является важным партнером Украины и одной из ключевых площадок для диалога.

Продолжаем работу в тесном взаимодействии. По итогам встречи доложил Президенту Украины 

- резюмировал секретарь СНБО.

Умеров приехал на переговоры к министру иностранных дел Турции в Анкару01.01.26, 15:37 • 1206 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Анкара
Турция
Украина