Говорили о безопасности, переговорах и возвращении украинцев: Умеров о встрече с главой МИД Турции
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре. Обсуждались ситуация с безопасностью, переговорные процессы и возвращение украинцев.
Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что в Анкаре встречался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Речь шла о ситуации с безопасностью и возвращении украинцев, передает УНН.
Обсудили ситуацию с безопасностью, ход переговорных процессов и координацию дальнейших шагов. Как всегда, особое внимание – гуманитарному треку и вопросам возвращения наших людей
По его словам, Турция является важным партнером Украины и одной из ключевых площадок для диалога.
Продолжаем работу в тесном взаимодействии. По итогам встречи доложил Президенту Украины
