Украина стремится возобновить обмены пленными с помощью Турции

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 21776 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 24699 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 24381 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 23676 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 110518 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 115043 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 42671 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 39846 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 34926 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28116 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2.9м/с
74%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 25943 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 85723 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 23488 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo1 января, 08:12 • 20680 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 21670 просмотра
публикации
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 21699 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 110522 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 67060 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 98195 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 95406 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Эстония
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 14054 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 27076 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 28418 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 67050 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 28268 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
ТикТок
YouTube

Украина стремится возобновить обмены пленными с помощью Турции

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилиях по возобновлению обменов пленными. Секретарь СНБО Рустем Умеров проводит встречи в Турции для содействия этому процессу.

Украина стремится возобновить обмены пленными с помощью Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина старается возобновить обмены пленными. Секретарь СНБО Рустем Умеров проводит ряд встреч в Турции, чтобы способствовать этому. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня Рустем Умеров на встречах в Турции: министр иностранных дел Турции, далее – разведка. И мы очень стараемся в новом году возобновить обмены, именно это – ключевая тема в разговоре с Турцией. Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена. В прошлом году обмены были активными, под конец года, к сожалению, затормозили, надо теперь возобновить 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Умеров также каждый день на связи с американской командой и партнерами в Европе – вчера, сегодня.

Мы готовим форматы, мы готовим важные встречи. Третье января – встреча советников по вопросам национальной безопасности в Украине. Это первая такая встреча в Украине по миру. Европейские представители, плюс мы ожидаем американскую команду онлайн. И 15 стран подтвердили, плюс представители европейских структур и НАТО. Далее 5 января – будет встреча военных, начальники генеральных штабов встретятся. Главное – это гарантии безопасности для Украины. Политически почти все готово, и важно проработать каждую деталь, как гарантии будут работать в небе, на земле и на море, если нам удастся закончить войну. А именно это – ключевая цель для всех нормальных людей 

- добавил Зеленский.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что в Анкаре имел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Речь шла о ситуации с безопасностью и возвращении украинцев.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Новый год
Война в Украине
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАТО
Хакан Фидан
Турция
Владимир Зеленский
Украина