Украина стремится возобновить обмены пленными с помощью Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина старается возобновить обмены пленными. Секретарь СНБО Рустем Умеров проводит ряд встреч в Турции, чтобы способствовать этому. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня Рустем Умеров на встречах в Турции: министр иностранных дел Турции, далее – разведка. И мы очень стараемся в новом году возобновить обмены, именно это – ключевая тема в разговоре с Турцией. Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена. В прошлом году обмены были активными, под конец года, к сожалению, затормозили, надо теперь возобновить - сказал Зеленский.

Он отметил, что Умеров также каждый день на связи с американской командой и партнерами в Европе – вчера, сегодня.

Мы готовим форматы, мы готовим важные встречи. Третье января – встреча советников по вопросам национальной безопасности в Украине. Это первая такая встреча в Украине по миру. Европейские представители, плюс мы ожидаем американскую команду онлайн. И 15 стран подтвердили, плюс представители европейских структур и НАТО. Далее 5 января – будет встреча военных, начальники генеральных штабов встретятся. Главное – это гарантии безопасности для Украины. Политически почти все готово, и важно проработать каждую деталь, как гарантии будут работать в небе, на земле и на море, если нам удастся закончить войну. А именно это – ключевая цель для всех нормальных людей - добавил Зеленский.

Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что в Анкаре имел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Речь шла о ситуации с безопасностью и возвращении украинцев.