10:25
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Коордштаб вперше оприлюднив кількість полонених росіян в Україні

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Координаційний штаб вперше оприлюднив дані про понад 10 тисяч російських військовополонених в Україні за майже чотири роки війни. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше росіян, ніж за 2022 та 2023 роки разом узяті.

Коордштаб вперше оприлюднив кількість полонених росіян в Україні

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уперше назвав загальну кількість росіян, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну. Відповідну статистику опублікував проєкт "Хочу жить", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що за майже чотири роки великої війни в полон потрапили понад 10 тис. російських загарбників. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 окупантів.

За неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військовослужбовців ЗС рф, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень. З червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські в російський

- йдеться в повідомленні.

Найбільше росіян потрапили в полон у Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області.

У 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців у полоні. Щотижня 2-3 полонених виявляються завербованими громадянами третіх країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні – це іноземці з 40 країн світу

- зазначили у Коордштабі.

83% російських військовополонених – це рядовий склад віком від 18 до 65 років. Близько 76% – це контрактники, включно з завербованими в тюрмах і ПВК. Про примус або обман заявили 24% полонених. 40% мають судимості, найчастіше – за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.

Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року13.12.25, 15:58 • 60661 перегляд

Лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей. Сотні військових потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.

У межах обмінів на українських захисників до росії повернули понад 6 тисяч військовополонених, понад половину з них – у 2025 році. Відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти на фронті. Четверо російських солдатів перебувають у полоні вже вдруге.

росія в першу чергу забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. Натомість іноземних найманців рф повертати не поспішає.

Тисячі військовополонених армії рф, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні. росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх

- вказано в заяві.

"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна18.12.25, 13:45 • 31643 перегляди

Ольга Розгон

