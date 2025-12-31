Коордштаб впервые обнародовал количество пленных россиян в Украине

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными впервые назвал общее количество россиян, попавших в плен во время полномасштабного вторжения в Украину. Соответствующую статистику опубликовал проект "Хочу жить", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что за почти четыре года большой войны в плен попали более 10 тыс. российских захватчиков. В среднем еженедельно сдаются от 60 до 90 оккупантов.

За неполный 2025 год в плен попало больше российских военных, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые. В среднем еженедельно сдаются от 60 до 90 военнослужащих ВС РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю. С июня 2023 года российские солдаты попадают в плен чаще, чем украинские в российский - говорится в сообщении.

Больше всего россиян попали в плен в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области.

В 2025 году резко возросло количество иностранных наемников в плену. Еженедельно 2-3 пленных оказываются завербованными гражданами третьих стран. В целом почти 7% всех российских военнопленных в Украине – это иностранцы из 40 стран мира - отметили в Коордштабе.

83% российских военнопленных – это рядовой состав в возрасте от 18 до 65 лет. Около 76% – это контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВК. О принуждении или обмане заявили 24% пленных. 40% имеют судимости, чаще всего – за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства.

Лишь 7% имеют высшее образование, тогда как 30% не закончили даже школу. До войны 38% были безработными. Почти половина имеет детей. Сотни военных попали в плен с тяжелыми хроническими заболеваниями, в частности ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.

В рамках обменов на украинских защитников в Россию вернули более 6 тысяч военнопленных, более половины из них – в 2025 году. Известно как минимум о 237 бывших российских пленных, которые после обмена погибли или пропали без вести на фронте. Четверо российских солдат находятся в плену уже во второй раз.

Россия в первую очередь забирает из плена этнических россиян без тяжелых ранений и с коротким сроком пребывания в плену. Иностранных наемников РФ возвращать не спешит.

Тысячи военнопленных армии РФ, в том числе раненые, больные и срочники, до сих пор остаются в Украине. Россия уже четвертый год отказывается от обмена по принципу "всех на всех" - указано в заявлении.

