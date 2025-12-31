$42.390.17
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском крае
10:12 • 4194 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 4730 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 5604 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 9696 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 12845 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 25374 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 59198 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 40872 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 34473 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Коордштаб впервые обнародовал количество пленных россиян в Украине

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Координационный штаб впервые обнародовал данные о более чем 10 тысячах российских военнопленных в Украине за почти четыре года войны. За неполный 2025 год в плен попало больше россиян, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.

Коордштаб впервые обнародовал количество пленных россиян в Украине

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными впервые назвал общее количество россиян, попавших в плен во время полномасштабного вторжения в Украину. Соответствующую статистику опубликовал проект "Хочу жить", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что за почти четыре года большой войны в плен попали более 10 тыс. российских захватчиков. В среднем еженедельно сдаются от 60 до 90 оккупантов.

За неполный 2025 год в плен попало больше российских военных, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые. В среднем еженедельно сдаются от 60 до 90 военнослужащих ВС РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю. С июня 2023 года российские солдаты попадают в плен чаще, чем украинские в российский

- говорится в сообщении.

Больше всего россиян попали в плен в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области.

В 2025 году резко возросло количество иностранных наемников в плену. Еженедельно 2-3 пленных оказываются завербованными гражданами третьих стран. В целом почти 7% всех российских военнопленных в Украине – это иностранцы из 40 стран мира

- отметили в Коордштабе.

83% российских военнопленных – это рядовой состав в возрасте от 18 до 65 лет. Около 76% – это контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВК. О принуждении или обмане заявили 24% пленных. 40% имеют судимости, чаще всего – за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства.

Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года13.12.25, 15:58 • 60661 просмотр

Лишь 7% имеют высшее образование, тогда как 30% не закончили даже школу. До войны 38% были безработными. Почти половина имеет детей. Сотни военных попали в плен с тяжелыми хроническими заболеваниями, в частности ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.

В рамках обменов на украинских защитников в Россию вернули более 6 тысяч военнопленных, более половины из них – в 2025 году. Известно как минимум о 237 бывших российских пленных, которые после обмена погибли или пропали без вести на фронте. Четверо российских солдат находятся в плену уже во второй раз.

Россия в первую очередь забирает из плена этнических россиян без тяжелых ранений и с коротким сроком пребывания в плену. Иностранных наемников РФ возвращать не спешит.

Тысячи военнопленных армии РФ, в том числе раненые, больные и срочники, до сих пор остаются в Украине. Россия уже четвертый год отказывается от обмена по принципу "всех на всех"

- указано в заявлении.

"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину18.12.25, 13:45 • 31643 просмотра

Ольга Розгон

