"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину

$42.340.15
49.630.04
ukenru
11:31 • 600 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 1820 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 5182 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 14676 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 23569 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 35464 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 51590 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 49854 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 82281 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 42504 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
71%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО18 декабря, 02:05 • 31272 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 32245 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 35182 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 31311 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 27623 просмотра
публикации
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 84 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 44075 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 42354 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 38702 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 82285 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 84 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 20309 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 20049 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 27149 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 32795 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Ракетная система С-400
МиГ-31

"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Российские военнопленные в Украине записали видеообращение к российскому диктатору владимиру путину, спрашивая, почему их не обменивают. Среди них есть тяжелораненые и те, кто попал в плен во второй раз, несмотря на Стамбульские договоренности.

"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину

Военнослужащие вооруженных сил оккупационной армии России, находящиеся в Украине в статусе военнопленных, записали видеообращение к президенту рф владимиру путину, который 19 декабря проведет свою ежегодную "прямую линию", где будет отвечать на "волнующие" общество россии вопросы. Видео опубликовало общественное движение "Наш выход", передает УНН.

Детали

В обращении военнопленные спрашивают главу государства-террориста, почему их не обменивают. Среди пленных, которые появляются на видео, – тяжелораненые, больные, мусульмане, ахматовцы, а также солдат, который попал в плен во второй раз.

В данный момент я нахожусь в лагере для содержания военнопленных. Таких, как мы, здесь находятся тысячи человек. Также здесь находятся раненые, также здесь находятся те, кто моложе 25 лет, хотя 2 июня 2025 года были достигнуты Стамбульские договоренности, по которым была договоренность об обмене "всех на всех" в этих двух категориях. Обменяли не всех!

— говорит на видео военнопленный Ткачук.

"Все ожидаем, пока путин нас обменяет. Нет терпения", – добавляет военнопленный Мансур Эльмурзаев.

Лидер движения "Наш выход" Ирина Крынина выразила надежду, что Украина и россия заключат мирное соглашение, первым пунктом которого станет обмен военнопленными в формате "всех на всех".

Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года13.12.25, 15:58 • 60147 просмотров

Справка

Общественное движение "Наш выход" было основано россиянками в Украине в конце декабря 2023 года. Организация помогает семьям россиян, пропавших на войне в Украине, в поисках близких, а также способствует оформлению статуса "военнопленного" в россии, что дает возможность попасть в списки на обмен.

В январе 2024 года в Украине между движением "Наш выход" и украинским проектом "Хочу найти" был подписан меморандум о сотрудничестве. Взаимодействие между организациями способствует ускорению процессов обмена военнопленными: после получения статуса "военнопленный" в россии пленный включается в списки на обмен, по итогам которого Украина возвращает своего защитника или защитницу.

За свою деятельность движению "Наш выход" в россии был присвоен статус "иноагент".

Павел Башинский

Война в Украине
Война в Украине
Владимир Путин
Александр Ткачук
Украина