"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину

Военнослужащие вооруженных сил оккупационной армии России, находящиеся в Украине в статусе военнопленных, записали видеообращение к президенту рф владимиру путину, который 19 декабря проведет свою ежегодную "прямую линию", где будет отвечать на "волнующие" общество россии вопросы. Видео опубликовало общественное движение "Наш выход", передает УНН.

Детали

В обращении военнопленные спрашивают главу государства-террориста, почему их не обменивают. Среди пленных, которые появляются на видео, – тяжелораненые, больные, мусульмане, ахматовцы, а также солдат, который попал в плен во второй раз.

В данный момент я нахожусь в лагере для содержания военнопленных. Таких, как мы, здесь находятся тысячи человек. Также здесь находятся раненые, также здесь находятся те, кто моложе 25 лет, хотя 2 июня 2025 года были достигнуты Стамбульские договоренности, по которым была договоренность об обмене "всех на всех" в этих двух категориях. Обменяли не всех! — говорит на видео военнопленный Ткачук.

"Все ожидаем, пока путин нас обменяет. Нет терпения", – добавляет военнопленный Мансур Эльмурзаев.

Лидер движения "Наш выход" Ирина Крынина выразила надежду, что Украина и россия заключат мирное соглашение, первым пунктом которого станет обмен военнопленными в формате "всех на всех".

Справка

Общественное движение "Наш выход" было основано россиянками в Украине в конце декабря 2023 года. Организация помогает семьям россиян, пропавших на войне в Украине, в поисках близких, а также способствует оформлению статуса "военнопленного" в россии, что дает возможность попасть в списки на обмен.

В январе 2024 года в Украине между движением "Наш выход" и украинским проектом "Хочу найти" был подписан меморандум о сотрудничестве. Взаимодействие между организациями способствует ускорению процессов обмена военнопленными: после получения статуса "военнопленный" в россии пленный включается в списки на обмен, по итогам которого Украина возвращает своего защитника или защитницу.

За свою деятельность движению "Наш выход" в россии был присвоен статус "иноагент".