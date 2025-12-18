$42.340.15
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 2224 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 5652 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
08:07 • 15063 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 24087 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 35920 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 52044 перегляди
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 50213 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 82874 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
17 грудня, 10:56 • 42650 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 82837 перегляди
"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Російські військовополонені в Україні записали відеозвернення до російського диктатора володимира путіна, запитуючи, чому їх не обмінюють. Серед них є тяжкопоранені та ті, хто потрапив у полон вдруге, незважаючи на Стамбульські домовленості.

"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна

Військовослужбовці збройних сил окупаційної армії росії, які перебувають в Україні у статусі військовополонених, записали відеозвернення до президента рф володимира путіна, який 19 грудня проведе свою щорічну "пряму лінію", де відповідатиме на "хвилюючі" суспільство росії питання. Відео опублікував громадський рух "Наш вихід", передає УНН.

Деталі

У зверненні військовополонені запитують очільника держави-терориста, чому їх не обмінюють. Серед полонених, які з’являються на відео, – тяжкопоранені, хворі, мусульмани, ахматівці, а також солдат, який потрапив у полон удруге.

В даний момент я знаходжуся в таборі для утримання військовополонених. Таких, як ми, тут знаходиться тисячі чоловік. Також тут знаходяться поранені, також тут знаходяться ті, хто молодше 25 років, хоча 2 червня 2025 року були досягнуті Стамбульські домовленості, по яких була домовленість обміну "всіх на всіх" у цих двох категоріях. Обміняли не всіх! 

— говорить на відео військовополонений Ткачук.

"Всі очікуємо, поки путін нас обміняє. Немає терпіння", – додає військовополонений Мансур Ельмурзаєв.

Лідерка руху "Наш вихід" Ірина Криніна висловила сподівання, що Україна та росія укладуть мирну угоду, першим пунктом якої стане обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх".

Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року13.12.25, 15:58 • 60147 переглядiв

Довідка

Громадський рух "Наш вихід" був заснований росіянками в Україні наприкінці грудня 2023 року. Організація допомагає родинам росіян, які зникли на війні в Україні, у пошуках близьких, а також сприяє оформленню статусу "військовополоненого" в росії, що дає можливість потрапити до списків на обмін.

У січні 2024 року в Україні між рухом "Наш вихід" та українським проєктом "Хочу знайти" було підписано меморандум про співпрацю. Взаємодія між організаціями сприяє пришвидшенню процесів обміну військовополоненими: після отримання статусу "військовополонений" у росії полонений включається до списків на обмін, за підсумками якого Україна повертає свого захисника чи захисницю.

 За свою діяльність руху "Наш вихід" у росії було присвоєно статус "іноагент".

Павло Башинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Володимир Путін
Олександр Ткачук
Україна