"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна

Військовослужбовці збройних сил окупаційної армії росії, які перебувають в Україні у статусі військовополонених, записали відеозвернення до президента рф володимира путіна, який 19 грудня проведе свою щорічну "пряму лінію", де відповідатиме на "хвилюючі" суспільство росії питання. Відео опублікував громадський рух "Наш вихід", передає УНН.

Деталі

У зверненні військовополонені запитують очільника держави-терориста, чому їх не обмінюють. Серед полонених, які з’являються на відео, – тяжкопоранені, хворі, мусульмани, ахматівці, а також солдат, який потрапив у полон удруге.

В даний момент я знаходжуся в таборі для утримання військовополонених. Таких, як ми, тут знаходиться тисячі чоловік. Також тут знаходяться поранені, також тут знаходяться ті, хто молодше 25 років, хоча 2 червня 2025 року були досягнуті Стамбульські домовленості, по яких була домовленість обміну "всіх на всіх" у цих двох категоріях. Обміняли не всіх! — говорить на відео військовополонений Ткачук.

"Всі очікуємо, поки путін нас обміняє. Немає терпіння", – додає військовополонений Мансур Ельмурзаєв.

Лідерка руху "Наш вихід" Ірина Криніна висловила сподівання, що Україна та росія укладуть мирну угоду, першим пунктом якої стане обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх".

Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року

Довідка

Громадський рух "Наш вихід" був заснований росіянками в Україні наприкінці грудня 2023 року. Організація допомагає родинам росіян, які зникли на війні в Україні, у пошуках близьких, а також сприяє оформленню статусу "військовополоненого" в росії, що дає можливість потрапити до списків на обмін.

У січні 2024 року в Україні між рухом "Наш вихід" та українським проєктом "Хочу знайти" було підписано меморандум про співпрацю. Взаємодія між організаціями сприяє пришвидшенню процесів обміну військовополоненими: після отримання статусу "військовополонений" у росії полонений включається до списків на обмін, за підсумками якого Україна повертає свого захисника чи захисницю.

За свою діяльність руху "Наш вихід" у росії було присвоєно статус "іноагент".