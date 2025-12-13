Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ГУР и всем службам, представленным в Координационном штабе, активизировать работу, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных, передает УНН.

