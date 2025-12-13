$42.270.00
49.520.00
ukenru
13:58 • 8 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 560 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 2932 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 7554 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 10894 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 10756 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 11522 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
13 декабря, 07:54 • 6566 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
13 декабря, 07:37 • 6670 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16752 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.3м/с
63%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo13 декабря, 04:32 • 23675 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА13 декабря, 05:47 • 19773 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 15391 просмотра
рф выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атакуPhoto08:49 • 7802 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00 • 9262 просмотра
публикации
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы12:38 • 2370 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 15488 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 30188 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 52082 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 48617 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Херсонская область
Берлин
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo11:42 • 1906 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате11:26 • 2270 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00 • 9418 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 48618 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 31887 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм

Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ГУР и другим службам активизировать работу по освобождению украинских военнопленных до Нового года. Это поручение касается российского направления.

Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ГУР и всем службам, представленным в Координационном штабе, активизировать работу, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных, передает УНН

Поручил ГУР и всем службам, представленным в нашем Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных. Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российском плену 

- написал Зеленский. 

Напомним 

Пятеро украинцев, находившихся в Беларуси, возвращаются на свободу.

Надеемся до конца года возобновить обмены пленными - Зеленский19.11.25, 18:17 • 4410 просмотров

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Новый год
Военное положение
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Владимир Зеленский