Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поручил ГУР и другим службам активизировать работу по освобождению украинских военнопленных до Нового года. Это поручение касается российского направления.
Поручил ГУР и всем службам, представленным в нашем Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных. Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российском плену
Напомним
Пятеро украинцев, находившихся в Беларуси, возвращаются на свободу.
