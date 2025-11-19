Надеемся до конца года возобновить обмены пленными - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на возобновление обменов пленными до конца года во время пресс-конференции с Эрдоганом. Он стремится вернуть украинских военных, гражданских, крымскотатарских политических и религиозных заключенных.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется до конца года возобновить обмены военнопленными. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.
Подробности
"Очень стараемся возобновить обмены пленными, чтобы вернуть домой украинских военных, украинских гражданских, которые удерживаются Россией, в том числе это крымскотатарские политические и религиозные заключенные. Мы работаем, чтобы вернуть наших украинских детей. У нас работают площадки. И в Турции для этой возможности есть все возможности. Надеемся до конца года возобновить обмены, вернуть значительное количество пленных", - сказал Зеленский.
Напомним
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров заявил о договоренностях по освобождению из российского плена 1200 украинцев.