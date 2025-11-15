$42.060.00
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров

Київ • УНН

 • 5654 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про домовленості з РФ щодо звільнення 1200 українців з полону. Переговори відбулися за посередництва Туреччини та ОАЕ.

Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров заявив про домовленості з щодо звільнення з російського полону 1200 українців. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

"За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону.

У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців".

Умєров повідомив, що найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними

- додав він.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустрічі в Туреччині з міністром оборони, головою розвідки та радником президента. Обговорювались обміни полоненими та поглиблення оборонної співпраці, включаючи спільні проєкти та технології.

Ольга Розгон

