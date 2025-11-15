Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про домовленості з РФ щодо звільнення 1200 українців з полону. Переговори відбулися за посередництва Туреччини та ОАЕ.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров заявив про домовленості з щодо звільнення з російського полону 1200 українців. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
"За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону.
У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців".
Умєров повідомив, що найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.
Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними
Нагадаємо
Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустрічі в Туреччині з міністром оборони, головою розвідки та радником президента. Обговорювались обміни полоненими та поглиблення оборонної співпраці, включаючи спільні проєкти та технології.