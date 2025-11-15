Украина и рф договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о договоренностях с рф по освобождению 1200 украинцев из плена. Переговоры состоялись при посредничестве Турции и ОАЭ.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил о договоренностях по освобождению из российского плена 1200 украинцев. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
"По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по возобновлению процесса обменов и освобождению наших людей из российского плена.
В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об освобождении 1 200 украинцев".
Умеров сообщил, что в ближайшее время пройдут технические консультации, которые должны закрепить все процедурные и организационные моменты.
Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома – за семейным столом и рядом с родными
Напомним
Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречи в Турции с министром обороны, главой разведки и советником президента. Обсуждались обмены пленными и углубление оборонного сотрудничества, включая совместные проекты и технологии.