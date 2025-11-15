$42.060.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина и рф договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о договоренностях с рф по освобождению 1200 украинцев из плена. Переговоры состоялись при посредничестве Турции и ОАЭ.

Украина и рф договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил о договоренностях по освобождению из российского плена 1200 украинцев. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по возобновлению процесса обменов и освобождению наших людей из российского плена.

В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об освобождении 1 200 украинцев".

Умеров сообщил, что в ближайшее время пройдут технические консультации, которые должны закрепить все процедурные и организационные моменты.

Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома – за семейным столом и рядом с родными

- добавил он.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречи в Турции с министром обороны, главой разведки и советником президента. Обсуждались обмены пленными и углубление оборонного сотрудничества, включая совместные проекты и технологии.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Рустем Умеров
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Украина