Обмін полоненими і співпраця у сфері безпеки та оборони: Умєров провів низку зустрічей із турецькими посадовцями

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20752 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50674 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47213 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50533 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48357 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44324 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60251 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132051 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51162 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69959 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46100 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65187 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132052 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13705 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23557 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22607 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61850 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62063 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Обмін полоненими і співпраця у сфері безпеки та оборони: Умєров провів низку зустрічей із турецькими посадовцями

Київ • УНН

 • 2310 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустрічі в Туреччині з міністром оборони, головою розвідки та радником президента. Обговорювались обміни полоненими та поглиблення оборонної співпраці, включаючи спільні проєкти та технології.

Обмін полоненими і співпраця у сфері безпеки та оборони: Умєров провів низку зустрічей із турецькими посадовцями

Секретар РНБО Рустем Умєров провів низку зустрічей у Туреччині. Говорили про два ключові напрями – обміни полоненими і співпрацю у сфері безпеки та оборони, передає УНН.

Деталі

Умєров повідомив, що сьогодні мав зустрічі з міністром оборони Туреччини Яшаром Гулером, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та зовнішньополітичним радником Президента Ердогана Акіфом Чагатаєм Киличем.

Говорили про два ключові напрями – обміни полоненими і співпрацю у сфері безпеки та оборони. Тема обмінів – серед головних пріоритетів. Україна продовжує робити все, щоб кожен наш громадянин повернувся додому. Є підтримка Туреччини – як партнера, який не раз допомагав у найскладніші моменти 

- йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, окремо обговорили поглиблення оборонної співпраці – спільні проєкти, виробництво та технології.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбула для роботи над розблокуванням процесу обміну полоненими. Він планує зустрічі в Туреччині та на Близькому Сході для відновлення обмінів.

Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з “впливом” якихось осіб - безпідставні: Умєров відреагував на плівки НАБУ11.11.25, 20:30 • 3480 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Техніка
Війна в Україні
Рустем Умєров
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Україна