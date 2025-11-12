Обмін полоненими і співпраця у сфері безпеки та оборони: Умєров провів низку зустрічей із турецькими посадовцями
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустрічі в Туреччині з міністром оборони, головою розвідки та радником президента. Обговорювались обміни полоненими та поглиблення оборонної співпраці, включаючи спільні проєкти та технології.
Секретар РНБО Рустем Умєров провів низку зустрічей у Туреччині. Говорили про два ключові напрями – обміни полоненими і співпрацю у сфері безпеки та оборони, передає УНН.
Деталі
Умєров повідомив, що сьогодні мав зустрічі з міністром оборони Туреччини Яшаром Гулером, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та зовнішньополітичним радником Президента Ердогана Акіфом Чагатаєм Киличем.
Говорили про два ключові напрями – обміни полоненими і співпрацю у сфері безпеки та оборони. Тема обмінів – серед головних пріоритетів. Україна продовжує робити все, щоб кожен наш громадянин повернувся додому. Є підтримка Туреччини – як партнера, який не раз допомагав у найскладніші моменти
За словами Умєрова, окремо обговорили поглиблення оборонної співпраці – спільні проєкти, виробництво та технології.
Нагадаємо
Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбула для роботи над розблокуванням процесу обміну полоненими. Він планує зустрічі в Туреччині та на Близькому Сході для відновлення обмінів.
