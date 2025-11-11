Секретар РНБО Умєров прибув до Туреччини: працюватиме над відновленням обмінів полоненими з рф
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбула для роботи над розблокуванням процесу обміну полоненими. Він планує зустрічі в Туреччині та на Близькому Сході для відновлення обмінів.
Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Туреччини, де працюватиме для розблокування процесу обміну полоненими, передає УНН.
Щойно прибув в Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів
Він зауважив, що "була домовленість – і треба її реалізувати".
Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону. Будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині. Питання саме про це — відновити обміни
СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими: 205 українців повернулися додому02.10.25, 17:46 • 4083 перегляди
Додамо
Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров заявив, що нині між росією та Україною триває обмін військовополоненими. Подальші кроки, щодо питань припинення вогню за його словами, можуть відбутися після тристоронніх і двосторонніх зустрічей у Вашингтоні.