Секретар РНБО Умєров прибув до Туреччини: працюватиме над відновленням обмінів полоненими з рф

Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Туреччини, де працюватиме для розблокування процесу обміну полоненими, передає УНН.

Щойно прибув в Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів

Він зауважив, що "була домовленість – і треба її реалізувати".

Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону. Будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині. Питання саме про це — відновити обміни