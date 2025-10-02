СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими: 205 українців повернулися додому
Київ • УНН
Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео обміну полоненими, що відбувся 2 жовтня. Додому повернулися 185 військовослужбовців та 20 цивільних, більшість з яких перебували в полоні з 2022 року.
Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з обміну полоненими, що відбувся 2 жовтня. Цей обмін став результатом координації роботи Об’єднаного центру з пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які діяли за дорученням Президента Володимира Зеленського, пише УНН.
Деталі
За підсумками обміну додому повернулися 185 військовослужбовців та 20 цивільних осіб. Серед звільнених – бійці Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які перебували у полоні після боїв у Маріуполі, на "Азовсталі" та під час захисту ЧАЕС. Більшість із них перебували в ув’язненні з 2022 року і тепер нарешті повернулися до родин.
СБУ підкреслила, що процес звільнення українців триває і координація між відповідними структурами дозволяє оперативно здійснювати такі обміни та повертати людей додому.
Нагадаємо
У четвер, 2 жовтня, в Україну з російського полону повернулись 185 захисників. Серед них - ті, хто обороняли Маріуполь і "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС.
Зазначається, що звільнені військовослужбовці захищали Україну на Луганщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині.