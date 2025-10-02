Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - Зеленський
Київ • УНН
2 жовтня Україна повернула 185 захисників з російського полону, включаючи оборонців Маріуполя, "Азовсталі" та Чорнобильської АЕС. Серед них 183 рядових і сержантів, двоє офіцерів, а також 20 цивільних.
У четвер, 2 жовтня, в Україну з російського полону повернулись 185 захисників. Серед них - ті, хто обороняли Маріуполь і "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС, повідомляє УНН з посиланням на Володимира Зеленського.
Деталі
Додому повернулись воїни Збройних сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби України. Сто вісімдесят троє - рядові і сержанти, двоє - офіцери.
Крім того, додому повернулись 20 цивільних, яких теж захопили росіяни.
Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо
Нагадаємо
Раніше російське міноборони повідомляло про обмін полоненими з Україною у форматі 185 на 185 чоловік.