Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - Зеленский

В четверг, 2 октября, в Украину из российского плена вернулись 185 защитников. Среди них - те, кто оборонял Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС, сообщает УНН со ссылкой на Владимира Зеленского.

Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Сто восемьдесят три - рядовые и сержанты, двое - офицеры.

Кроме того, домой вернулись 20 гражданских, которых тоже захватили россияне.

Благодарим всех, кто делает обмены возможными. С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Ежедневно над этим работаем