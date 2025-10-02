Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - Зеленский
Киев • УНН
2 октября Украина вернула 185 защитников из российского плена, включая защитников Мариуполя, "Азовстали" и Чернобыльской АЭС. Среди них 183 рядовых и сержантов, двое офицеров, а также 20 гражданских.
В четверг, 2 октября, в Украину из российского плена вернулись 185 защитников. Среди них - те, кто оборонял Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС, сообщает УНН со ссылкой на Владимира Зеленского.
Детали
Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Сто восемьдесят три - рядовые и сержанты, двое - офицеры.
Кроме того, домой вернулись 20 гражданских, которых тоже захватили россияне.
Благодарим всех, кто делает обмены возможными. С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Ежедневно над этим работаем
Напомним
Ранее российское минобороны сообщало об обмене пленными с Украиной в формате 185 на 185 человек.