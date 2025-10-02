рф заявила про обмін полоненими з Україною у форматі 185 на 185

$41.220.08
Ексклюзив
12:31 • 5824 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
09:13 • 17074 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 25696 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 27735 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26100 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 43063 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20835 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 21472 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 38213 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 56239 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Популярнi новини
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59 • 25926 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 32578 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО08:49 • 14590 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 16749 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 14416 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21 • 10181 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 14653 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 16967 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 32790 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 43063 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Молдова
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 13:33 • 348 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 52235 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 60404 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 42666 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 45209 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
Bild

рф заявила про обмін полоненими з Україною у форматі 185 на 185

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

міноборони рф повідомило про обмін полоненими з Україною, за яким 185 російських військових повернулися в обмін на 185 українських військовополонених. Також було повернуто 20 мирних жителів.

рф заявила про обмін полоненими з Україною у форматі 185 на 185

У міноборони рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі 185 на 185, передає УНН.

Відповідно до російсько-українських угод, досягнутих 23 липня в Стамбулі, 185 російських військ були повернуті... Натомість було передано 185 військовополонених збройних сил 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомили у міноборони рф, "було повернуто двадцять мирних жителів".

Представники української влади та ЗСУ наразі інформацію про обмін не коментували.

Умєров: обмін полоненими між рф та Україною триває, але ключові переговори відбудуться після зустрічей у Вашингтоні19.09.25, 13:47 • 3362 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Стамбул
Україна