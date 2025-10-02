рф заявила про обмін полоненими з Україною у форматі 185 на 185
Київ • УНН
міноборони рф повідомило про обмін полоненими з Україною, за яким 185 російських військових повернулися в обмін на 185 українських військовополонених. Також було повернуто 20 мирних жителів.
У міноборони рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі 185 на 185, передає УНН.
Відповідно до російсько-українських угод, досягнутих 23 липня в Стамбулі, 185 російських військ були повернуті... Натомість було передано 185 військовополонених збройних сил
Крім того, як повідомили у міноборони рф, "було повернуто двадцять мирних жителів".
Представники української влади та ЗСУ наразі інформацію про обмін не коментували.
Умєров: обмін полоненими між рф та Україною триває, але ключові переговори відбудуться після зустрічей у Вашингтоні19.09.25, 13:47 • 3362 перегляди